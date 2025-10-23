Zo laat Extinction Rebellion hun A12-blokkade betalen door politie

Extinction Rebellion zegt dat hun volgende demonstratie op de A12 bekostigd wordt door de politie zelf.

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat protestgroep Extinction Rebellion omwille van hun milieu-protesten wel eens de A12 barricadeert. En om alles in het gareel te houden staat de politie altijd gereed om in te grijpen. Ter bescherming, maar natuurlijk ook om ervoor te zorgen dat de ER-demonstranten hun ongebruikelijke situatie niet misbruiken.

Politie greep in

Wat dus wel gebeurde. De politie gebruikte ‘bokkenpootjes’ bij de arrestatie van demonstranten. Dat zijn (pijnlijke) polsklemmen om mensen tot overgave te dwingen. ER vond dit vallen onder buitensporig geweld en demonstranten die met bokkenpootjes af zijn gevoerd deden dan ook aangifte. Daar is nu de eerste schadevergoeding voor uitgekeerd. Het gaat om 350 euro die de politie heeft betaald aan de demonstrant in kwestie.

“Prijs van buitensporig geweld”

En wat gaat de demonstrant doen met het geld? Het in Extinction Rebellion investeren: het is als donatie in de kas van ER gestopt. Vervolgens meent de protestgroep dat het geld nu de aankomende demonstratie op de A12 van 28 oktober financiert. En zo wordt het volgens ER simpel: als er nogmaals buitensporig geweld wordt gebruikt, wordt er weer aangifte gedaan, en dat geld betaalt voor een nieuwe demonstratie. En dat tot in de treurnis herhaald. Maar eigenlijk hoopt ER dat het andersom is: dat het de politie afschrikt om bokkenpootjes te gebruiken. “Een financiële prikkel om buitensporig geweld tegen te gaan”, aldus ER in een persbericht.

Volgens Extinction Rebellion is dergelijk geweld geen uitzondering bij demonstraties, ook die op de A12. Ondanks media-aandacht worden de polsklemmen nog steeds vaak gebruikt terwijl dat, volgens ER, ‘niet nodig’ is. Zo bleek bijvoorbeeld dat het aanbrengen van polsklemmen standaard wordt aangeleerd bij agenten. Op het verzoek om de Nederlandse geweldsinstructie in lijn te krijgen met de Europese richtlijnen omtrent mensenrechten heeft de politie niet gereageerd.

Dus ja, extreem geweld betekent volgens ER dat de politie direct dan wel indirect aankomende demonstraties financiert. Het is meer een precedent, dus.