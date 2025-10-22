Tesla Model S en X tóch weer te bestellen in Nederland

Na maanden afwezigheid maken de Tesla Model S en X weer een comeback in de configurator, met updates.

Waarschijnlijk hebben maar weinig mensen het gemerkt, maar je kunt al enkele maanden geen Tesla Model S of X meer bestellen in de Nederlandse configurator. Sinds juli kon je alleen nog maar een exemplaar uit voorraad krijgen.

Intussen waren in de VS al de vernieuwde Model S en X gelanceerd. Normaalgesproken gaan we er klakkeloos vanuit dat deze ook naar Europa komen, maar deze keer was dat nog onzeker. De Model S en X verkopen voor geen meter meer in Europa, dus het was helemaal niet raar geweest als Tesla had gezegd ‘het is mooi geweest’.

Dat zeggen ze echter niet: de Tesla Model S en X zijn gewoon weer terug in de configurator. De auto’s hebben een update gekregen, maar die stelt weinig voor. Er zijn nieuwe velgen, het onderstel is iets aangepast en de geluidsisolatie is verbeterd. Dat was het wel zo’n beetje.

Door de nieuwe velgen is de range wel gegroeid: 744 kilometer voor de Model S en 649 kilometer voor de Model X. Dan moet je dus wel de juiste velgen kiezen. Als je bij de Model S voor 21 inch kiest in plaats van 19 inch heb je opeens 93 (!) kilometer minder range.

Voor de Model S Plaid is er nog wat groter nieuws. Die heeft namelijk een nieuwe voor- en achterbumper gekregen. Daarmee is de Plaid eindelijk wat beter te onderscheiden van de standaard Model S. Dat mag ook wel, als je een auto met 1.020 pk hebt.

De Model S en X zijn niet duurder geworden, maar ze waren al heel duur. De Model S is er vanaf €110.990 en de Model X vanaf €115.990. In beide gevallen heb je voor een meerprijs van €10.000 de Plaid.

Tesla had de vernieuwde Model S en X net zo goed in Amerika kunnen laten, want met deze prijzen zullen de verkoopcijfers verwaarloosbaar blijven. Toen de auto’s in juni uit de configurator waren gehaald, waren er 19 stuks verkocht van de Model S en 24 van de Model X. Gelukkig voor Tesla verkoopt de nieuwe Model Y wél goed.