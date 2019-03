Maak van je Model 3 een dikke sjaak voor 2.000 euro

Ziet er een stuk beter uit.

Een sedan of coupé oogt vaak net even wat lekkerder als deze wat lager op z’n pootjes staat. De Europese leveringen van de Tesla Model 3 zijn begin dit jaar van start gegaan en daarom komt KW automotive met een schroefset voor de elektrische sedan.

Het pakket kost 2.000 euro en is beschikbaar voor de Model 3 met alleen achterwielaandrijving. Het KW-setje kan de voorkant 25 tot 55 mm verlagen en achter is dat 25 tot 50 mm. In een later stadium komt het merk ook met een schroefset voor de Model 3 met vierwielaandrijving. Volgens KW neemt het rijcomfort toe en is de auto beter in balans te houden op topsnelheden. Misschien niet zo relevant voor Nederland, maar het bedrijf is dan ook gevestigd in het Duitse Fichtenberg.

De Model 3 is niet de eerste Tesla waar KW een schroefset voor heeft. De tuner heeft ook voor de Model S schroefsets beschikbaar. Het resultaat is een Model 3 die qua stance net even wat lekkerder oogt. Combineer het met één van de inmiddels vele beschikbare bodykits van een tuner en je Model 3 is helemaal swagger.