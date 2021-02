Greenpeace: "Volkswagen sjoemelt voor miljoenen met verkoopcijfers" - Autoblog.nl

Greenpeace wijst de vinger naar Volkswagen. Volgens de milieuridders heeft het Duitse concern gegoocheld met cijfers, om 140 miljoen Euro aan boetes te omzeilen.

Als goochelen met cijfers een beursnotering zou hebben, zou ik direct aandelen kopen. Het gegoochel lijkt nimmer op te houden dezer dagen. Onlangs was Diederik Samsom weer eens op TV, om ons voor te goochelen dat biomassa centrales écht groen zijn en daarom subsidie verdienen. Diederik werkt nu voor Frans ‘Green Deal’ Timmermans, maar was vroeger nog actief voor Greenpeace. Deze milieuorganisatie vindt het verbranden van bomen hetzelfde als benzine spuiten op een vuur teneinde het te doven. We zullen het maar scharen onder de noemer ‘voortschrijdend inzicht’.

Greenpeace

Samsoms oude vrinden van Greenpeace houden ook een scherp oog op die andere grote vergroeningsexercitie die momenteel bezig is, namelijk die van ICE’s naar EV’s. Ook deze wordt heftig gestimuleerd door Europese overheden, hoewel nog moet blijken hoe milieuvriendelijk die elektrogebakjes eigenlijk precies zijn op de lange termijn. In de tussentijd is er echter dik voordeel te halen als je doet wat de overheden willen. Tegelijkertijd ben je zwaar de klos als je dat niet doet.

Dikke boete

Dat laatste ondervond ook Volkswagen. Het grote Duitse autoconcern haalde het net niet om de door de EU opgelegde milieudoelstelling te halen vorig jaar. De gemiddelde uitstoot van de Volkswagen-vloot bleef namelijk niet onder de 95 gram per kilometer. In plaats daarvan werd het 95,5 gram per kilometer. Deze ernstige transgressie komt het concern te staan op een boete van zo’n 100 miljoen Euro. Greenpeace stelt echter dat die boete nog veel hoger had moeten zijn.

Volkswagen sjoemelt?

In een aangrijpend relaas getiteld ‘Geschönte Statistik: Wie der VW-Konzern mit Eigenzulassungen von E-Autos 140 Millionen Euro Strafzahlungen umgangen hat‘, doet Greenpeace uit de doeken hoe Volkswagen veel EV’s ‘aan zichzelf zou hebben verkocht’. Op basis van cijfers, concluderen de milieurakkers dat VAG bovengemiddeld veel ID.3’s, e-trons et cetera geschoven heeft naar werknemers, dealerbedrijven en leasemaatschappijen. Die laatste twee gelden op papier als onafhankelijke klanten van Volkswagen. In de praktijk zijn ze echter vaak innig verbonden met de fabriek.

It’s not easy…being green

In Duitsland zou VAG op deze manier in december bijna de helft van alle ID.3’s en e-tron ‘aan zichzelf verkocht hebben’. Daarmee heeft het op de valreep de gemiddelde uitstoot van de verkochte auto’s nog in de buurt van de norm gekregen. Een prestatie waarover topman Diess vervolgens hoog van de toren blies. Zonder deze ingreep, was volgens Greenpeace de boete dus nog 140 miljoen hoger uitgevallen. Kermit zong het al: it’s not easy…being green….