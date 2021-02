Koop de Porsche 911 GT2 RS Clubsport van Max Verstappen - Autoblog.nl

Oké het is niet Dilara Sanlik, maar deze ex van Max Verstappen wil je ook schaken, toch?

Het leven van Max Verstappen staat eigenlijk alleen maar in het teken van rubber verbranden. Niet alleen als hij aan het werk is voor Red Bull Racing, maar ook in de slaapkamer zijn vrije tijd. Max Emilian is nou eenmaal een echte liefhebber die niks liever doet dan keihard gummen met auto’s. En ja, dat kan je ook virtueel doen tegenwoordig, maar het echte werk is toch altijd beter.

Op deze leeftijd zoekt Max nog even wat nu precies de beste ervaring oplevert. Zodoende heeft hij al de nodige exen achtergelaten op zijn pad. Een paar Aston Martins bijvoorbeeld, alsmede zijn eerste liefde, een Mercedes C63 AMG. En dan was er natuurlijk nog Max’ Multipla. Of nou ja, dat laatste was eigenlijk een gebbetje, maar je begrijpt het idee.

Inmiddels moet ook deze Porsche 911 GT2 RS Clubsport eraan geloven. Nadat Max Verstappen haar alle hoeken van verschillende circuits heeft laten zien, wordt de sportieve Duitse pardoes aan de kant geschoven. Wel tragisch, want ze heeft zelfs Max’ logo op de neus getatoeëerd. Het mag echter allemaal niet baten, want onze held is er kennelijk desalniettemin klaar mee.

Aan de specs kan het niet liggen. De GT2 RS Clubsport is Porsche’s speciaal voor het circuit aangepaste versie van de toch al niet malse ‘gewone’ GT2 RS. Wat die auto kan zagen we gisteren nog in een filmpje. De Clubsport heeft onder andere nog heftigere aero, heeft geen stratentoelating en is gelimiteerd op 200 stuks. Porsche omschrijft het concept van de GT2 RS Clubsport zelf als volgt:

A duel? With pleasure, any time. Coming second? Never. The new 911 GT2 RS Clubsport is the most powerful, non-street legal, GT customer sports car we’ve ever built – a high-performance turnkey race car created for track day and Clubsport events on race tracks around the globe. In an exclusive limited edition of 200 units globally. For its opponents, it is a genuine statement of intent. For its drivers, however, it is the ultimate kick on the race track. And one more thing: the question is not whether it can win, but by how much of an advantage.

Porsche, wint altijd overal alles de hele dag