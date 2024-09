Grenscontroles Duitsland: hier gaan ze je controleren

Vanaf vandaag vinden er extra grenscontroles plaats bij de grens met Duitsland.

Sinds vannacht stipt 00:00 is Duitsland begonnen met het houden van extra grenscontroles. Voor een periode van tenminste zes maanden worden automobilisten op basis van steekproeven gecontroleerd. Duitsland doet dit in een poging illegale migranten en terroristen buiten te houden.

De ANWB waarschuwt voor potentiële drukte op de weg richting Duitsland. In principe is het niet de bedoeling dat er kilometerslange files ontstaan aan de grens. Dat zou met name de transportsector schaden. Als het druk is lijken files toch onvermijdelijk. Het is de komende dagen afwachten hoe druk het daadwerkelijk gaat zijn bij de grenzen en hoe Duitsland de controles precies uitvoert.

Waar staan ze?

Proberen om de grenscontroles bij Duitsland te omzeilen is geen eenvoudige opgave. Zo staat de politie niet alleen bij snelwegen, maar ook bij dorpjes met een grensovergang. Hieronder een korte lijst met plekken waar sowieso controles worden gehouden.

A30 Bad Bentheim

A280 Bunde

B402 Schöninghsdorf

A7 Bad Nieuweschans

Dit zijn vooral de grensovergangen bij het oosten, dat betekent niet dat je geen politie tegenkomt in het zuiden. Er zijn geen vaste locaties doorgegeven voor de zuidelijkere grensovergangen, maar ze staan er wel. Wie denkt met de trein te reizen ontkomt ook niet aan willekeurige controles.

Tijdens het EK voetbal waren er ook tijdelijke grenscontroles met Duitsland. Toen waren er op het hoogtepunt files van bijna een uur, bijvoorbeeld bij Arnhem. Maar in dat geval gingen tienduizenden voetbalfans in een ochtend of middag de grens over, dat soort piekverkeer is er nu niet. Toch kan het op een drukke dag betekenen dat je stilstaat aan de grens, hou daar rekening mee. Einde bericht. Kun je daarna lekker doorblaffen over de autobahn.