Grenscontroles Duitsland, mag dat eigenlijk wel?

Duitsland wil weer grenscontroles invoeren, maar mag het land dat zomaar doen?

Tijdens het afgelopen EK voetbal kon het zomaar zijn dat je een uur in de file stond aan de grens bij Arnhem of Venlo. Vanwege het voetbalkampioenschap werden er tijdelijke grenscontroles ingesteld door Duitsland met buurlanden.

Dat was een uitzonderlijke maatregel. Duitsland is echter van plan opnieuw grenscontroles in te voeren, met mogelijk weer files aan de grenzen tot gevolg. In Europa gelden er echter regels voor vrij verkeer, dus mag Duitsland wel zomaar de grens dichtgooien? Reisbranchevereniging ANVR vraagt het zich af, daarover bericht BNR vanmorgen.

In principe is Duitsland van plan om vanaf maandag 16 september weer controles aan de grens te willen invoeren. Men wil paspoorten controleren om zo te zien wie er het land binnenkomt. De maatregel is geopperd naar aanleiding van recente incidenten in het land. Duitsland wil het aantal mensen dat het land binnenkomt zonder geldig visum terugdringen, dat is nu knap lastig met de open grenzen en het vrije verkeer in Europa.

Voor zowel de transportsector als de reissector is de maatregel niet bevorderlijk. Vrachtwagenchauffeurs krijgen te maken met ernstige vertragingen voor leveringen over de grens. Idem dito voor reizigers die per auto naar of via Duitsland naar een ander land rijden.

16 september is al over een minder dan een week. Mochten de grenscontroles in Duitsland inderdaad tegen de Europese regels van het Schengenverdrag gaan moet er iemand in de komende dagen aan de bel trekken.

Gaat het toch door, dan hoopt de ANVR dat er een speciale rijbaan komt voor het goederentransport om door te rijden. Zo heeft de sector weinig of minder last van de grenscontroles.

Het is afwachten hoe Duitsland vorm wil geven aan de grenscontroles. Iedere auto stoppen aan de grens om te controleren is geen doen, dat zorgt voor kilometerslange files. Echter af en toe een auto eruit pikken is ook geen goede manier om illegalen uit het land te houden. Kortom, het laatste woord is hier nog niet over gezegd.