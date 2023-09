Grijze Volkswagen Golf R occasion is stiekem uniek

En nee, niet vanwege een paar modificaties en velgen. Er is er maar één van deze grijze Volkswagen Golf R occasion.

Als de kunstwereld ons iets geleerd heeft: fouten zijn soms extra merkwaardig en dus waardevol. De drukfouten van waardevolle objecten leveren vaak meer op dan de al retezeldzame originele stukken. Juist omdat er soms iets mis gaat, wil men dat hebben.

Drukfout

We hebben nu de auto-versie van een drukfout gevonden. Het gaat om een ogenschijnlijk doodnormale auto, een Volkswagen Golf R uit 2017 in het grijs. De kleur in kwestie heet Carbon Steel Grey Metallic (LA9W). De auto beleefde een normaal leven: hij werd besteld door een Volkswagen-dealer in Virginia in de VS, alwaar hij verkocht werd aan een klant. Tijdens die verkoop kwam er echter iets aan het licht.

Namelijk dat Volkswagen de Golf R helemaal niet aanbiedt in Carbon Steel Grey! Deze kleur werd aangeboden op de Golf VII GTI, maar bij de R kon je enkel kiezen uit zilver en Limestone Grey, wat een hele andere tint is. De huidige eigenaar van de Volkswagen Golf R wist van deze unieke ‘drukfout’ en bracht het als vraagstuk naar Volkswagen om te vragen wat er nou is gebeurd.

Het antwoord van Volkswagen luidt: wij weten het ook niet. De Amerikaanse tak van VW legt uit dat er waarschijnlijk een verkeerde code is ingevuld bij het spuiten van de auto. De auto moest dus Limestone Grey met code LA7N zijn, maar hij is Carbon Steel Grey met code LA9W. Klein verschil. Ook is er tijdens de controle geen lampje gaan branden: de inspecteurs kijken vooral naar oneffenheden in de lak, niet naar of de lak wel de juiste tint is.

Spektrum

Toen duidelijk werd dat deze Volkswagen Golf R een drukfout was, ging er op sociale media een golf (har-har) van Volkswagen-fanaten helemaal loco op deze speciale Golf. Dat werd opgemerkt door de Amerikaanse productmanager van de Golf GTI en R, Megan Closset. Dat leverde wel wat op voor de Amerikaanse Golf-koper: Closset riep daarom het Spektrum-programma tot leven. Dat was een soort BMW Individual of Audi Exclusive voor de Golf. Tenminste, enkel voor de Golf R (Mk. VII facelift) en de e-Golf, bizar genoeg. Door de keuze te vergroten naar zo’n 40 unieke lakkleuren, waaronder historische tinten en gave tinten van andere fabrikanten, kon Volkswagen je zo af fabriek een unieke auto geven. Van elke Spektrum-kleur zijn er namelijk maar een handjevol.

En dat alles door een grijze Golf die in de verkeerde kleur gespoten is. Wat een kleurtje al niet teweeg kan brengen! En die auto, die voor kleur- en Volkswagen-fanaten een compleet nieuwe obsessie heeft gelanceerd, staat nu te koop.

Kopen

De enige Volkswagen Golf R ever ooit in Carbon Steel Grey Metallic zoekt een nieuwe koper. Het gaat om een Golf R van voor de facelift, met vijf deuren. Dat betekent de 2.0 liter grote EA888 viercilinder die ooit 300 pk leverde, met DSG-bak en vierwielaandrijving. We zeggen ooit leverde, want de vorige eigenaar heeft heel wat aangepakt aan de auto.

Zo zien we een set BBS-velgen, paarse remklauwen, een Corsa-uitlaat, veel koolstofvezel motoronderdelen en een APR Stage 1 chiptune. Ook is het exterieur aangepakt middels een Oettinger-splitter en dakspoiler. Het is allemaal redelijk binnen de perken gehouden, maar voor de fijnproever krijg je ook gewoon de standaard onderdelen erbij. De originele velgen waren 18 inch ‘Pretoria’ Golf R-velgen in het zwart.

Ook leuk: Megan Closset heeft een persoonlijk briefje geschreven aan de vorige eigenaar over dat deze Golf de oorsprong is van Spektrum, met een bedankje. Daarnaast zit er een soort certificaat van authenticiteit bij om ook namens Volkswagen te bevestigen dat deze Golf erkend wordt als de enige Golf R in deze kleur.

De ultieme Golf voor kleur-nerds staat te veil op Bring a Trailer. Het is moeilijk te zeggen hoe veel geld zo’n kleurtje toevoegt aan een Golf R, helemaal omdat deze dankzij zijn modificaties niet in de markt zou staan als de beste Golf VII R. Een leuk verhaal is het echter sowieso.