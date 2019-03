RUF lanceert zowaar een bescheiden 911

Althans, voor hen is het bescheiden.

RUF is eenbeetje een cultmerk. In de jaren ’80 baarde het merk opzien dankzij de legendarische CTR Yellowbird. Sindsdien staat Ruf bekend als een fabrikant van uiterst snelle voertuigen op Porsche basis. Op de Salon van Genève verwachten wij de productieversie te zien van die moderne interpretatie van de CTR. Gelukkig heeft RUF meer in het vat zitten. Met name voor mensen die veel moeite hebben met de 992-generatie heeft RUF erg goed nieuws.

Het merk introduceert namelijk de RUF GT. Naar RUF-begrippen is het een zeer bescheiden auto. De RUF GT is gebaseerd op de faceliftversie van de Porsche 991. Deze heeft een 3.0 achter de achteras hangen. Ruf heeft de motor een beetje gekieteld, maar niet zover als ze anders doen. Het resultaat is namelijk 515 pk bij 6.500 toeren en een maximum draaimoment van 645 Nm bij 3.500 toeren. Keurig toch?

De RUF GT kan in 3,4 seconden naar de 100 km/u accelereren en een topsnelheid halen van 320 km/u. Dat zijn de cijfers voor de versie met zeventraps PDK, een handbak met zeven versnellingen is ook mogelijk. Verder houdt Ruf het subtiel, de voorbumper en achterbumper zijn anders en er is een setje 5-spaaks velgen gemonteerd. Tevens maakt de ducktail weer een comeback. U begrijpt: RUF geeft wat Porsche fanatici willen. Meer informatie volgt morgen, dan wordt de auto officieel onthuld.