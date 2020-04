Vernieuwde Hongqi H9 is heerlijke retro-slee

Met de vernieuwde Hongqi H9 ben je helemaal het vrouwtje. Of mannetje.

Het is een trend die we wel meer zien de laatste tijd: sportpakketjes. Denk aan een Mercedes-Benz E200 CDI Business Line AMG, Audi A6 40 TDI S-Line of BMW 518d M-Sport. Een gunstig verbruik en een ‘sportieve uitstraling’. Maar is dat wel wat je moet willen van een luxe limousine in het E-segment?

In plaats van misplaatste sportiviteit kun je toch beter kiezen voor veel te veel chroom, two-tone leer en nog belangrijker: een two-tone exterieur! Dat is precies wat ze bij het Chinese Hongqi dachten. Dit is namelijk de vernieuwde Hongqi H9. Dat is een alternatief op de E-Klasse en consorten. Wel is de Hongqi een stuk langer. De reden is simpel, in China zit men graag achterin en is veel beenruimte een status-dingetje.

Samenraapsel

Zoals wel vaker met Chinese ontwerpen, is het uiterlijk een samenraapsel van bekende stijlelementen. De achterzijde doet ons wat denken aan de Cadillac CT6, waar @wouter een tijdje geleden nog in reed. De voorkant is weinig subtiel, maar dat is ook precies de bedoeling, tegenwoordig. Het gaat om veel indruk maken en opvallen.

Voldoende kitsch

Ook in het interieur is duidelijk te zien dat Hongqi (nog) geen eigen designtaal heeft. Met name de Mercedes-Benz interieurs lijken model te hebben gestaan. Dat wil niet zeggen dat het interieur van de vernieuwde Hongqi H9 niet geslaagd is. Over materiaalgebruik en afwerking kunnen we vanaf hier lastig een oordeel vellen, maar het heeft zeker luxe, grandeur en meer dan voldoende kitsch.

Motoren

Dan de motoren. De vernieuwde Hongqi H9 is leverbaar met twee benzinemotoren. De eerste is een 2.0 viercilinder met turbo. Deze levert 252 pk aan vermogen en 380 Nm aan trekkracht. Niet overdadig, maar adequaat. Echter, in een statige limousine als deze moet je geen viercilinder willen, maar minimaal zes cilinders. Gelukkig is de tweede benzinemotor een 3.0 V6 met mechanische compressor. Deze staat bijzonder ‘lui’ afgesteld, want het maximale vermogen is slechts 272 pk en het koppel is maar 400 Nm.

Audi A6

Mochten deze specificaties je bekend voor komen, dan kan dat goed kloppen. De vernieuwde Hongqi H9 staat op het platform van de vorige generatie Audi A6. De tweeliter motor is de bekende TFSI en de V6 is een ernstig terug getunede S4 B8-motor. De auto is voorlopig alleen bedoeld voor de Chinese markt.