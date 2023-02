Groene problemen: elektrische deelscooters aan de ketting gelegd

Groen vervoer moet wel booming business zijn in Nederland, zou je zeggen. Toch liggen elektrische deelscooters nu aan de ketting.

Je kent ze wel, de groene deelscooters van Go Sharing in je favoriete binnenstad. Ze verschenen opeens op verschillende straathoeken en zoefden je vervolgens voorbij op het fietspad, samen met senioren op e-bikes. Vasthoudend aan je oude Gazelle Primeur, ondervond je aan den lijve hoe stilstand achteruitgang betekent. De nieuwe groene wereld liet je opeens stof happen.

Net als in het geval van EV’s zou je zeggen dat het niet te stoppen is, deze ontwikkeling. Maar, kennelijk ligt dat toch wat gecompliceerder. De deelscooters van Go Sharing hebben namelijk sinds vrijdag iets gemeen met Russische jachten. Ze liggen namelijk aan de ketting. Financiële problemen bij moedermaatschappij GreenMo zijn de oorzaak. Vorige maand werd er zelfs een faillissement uitgesproken.

Het Algemeen Dagblad bericht dat Go Sharing de scooters (en fietsen) leaset van GreenMo. Door het faillissement van de laatste, is een probleem ontstaan met de verzekering. Het is echter nog niet per se het einde van Go Sharing. Het bedrijf zegt te werken aan een oplossing met een nieuwe partner voor de leaseconstructie en -dientengevolge- verzekering. In de tussentijd mogen de scooters echter niet rijden. Voor gedupeerde klanten is er een restitutieformulier op de website van het bedrijf.

Go Sharing is sinds 2019 actief in Nederland, echter dat ook in de nieuwe wereld niemand graag spullen deelt met andere mensen bleek vorig jaar al. Het bedrijf trok zich toen namelijk al terug uit 33 van de 45 gemeentes waarin het actief was. Tevens kreeg het bedrijf een tik op de pols van de reclame code commissie. Dit omdat het niet zo groen zou zijn als het claimde. It’s not easy…being green…