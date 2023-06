GroenLinks komt met puik plan: lever je auto in

En ja, het is keiharde clickbait. Dat wil echter niet zeggen dat er enige logica achter het plan van GroenLinks zit.

De auto wordt vaak gezien als een ‘rechts’ item. Een symbool voor uitstoot, status, belasting en nog meer belasting. Rechtse partijen zijn vaak vóór de auto en linkse partijen vaak tegen. Nu gaat het niet alleen om de stellingname en de kant van het politie spectrum waar je staat, maar ook om de plannen en de implementatie ervan. Een goed voorbeeld is het plan van GroenLinks. Normaal gesproken heeft deze partij weinig raakvlakken met de traditionele autoliefhebber.



En maak je geen illussies, dat gaat vandaag ook niet gebeuren. GroenLinks kamerlid Suzanne Kröger stelt een plan voor dat te maken heeft met auto’s, dus delen we dat met je. Mevrouw Kröger stelt voor dat mensen een jaar lang gratis gebruik kunnen maken van een deelauto als ze hun reguliere auto inleveren. Bij GroenLinks zetten ze vol in op de deelauto.

Dat gaat gepaard met de nodige subsidies en maatregelen om het interessant te maken. GroenLinks wil verder dat de deelauto belastingaftrekbaar is, zodat werkgevers makkelijker deelauto’s aan de werknemers kunnen aanbieden. En ja, ook over een deelauto geld het rekeningrijden, maar dan moeten deelauto’s wel in het laagste tarief vallen. Natuurlijk zullen er mensen zijn die zich direct aangevallen voelen en bang zijn dat hun klassieker of cabriolet moeten inleveren.

Maar laten we het eens aan de andere kant bekijken. Er zijn natuurlijk genoeg wijken die overvol raken door alle auto’s. En daar zitten ook een hoop blik tussen dat dient voor droog transport. Gemiddeld staan auto’s per dag 23 uur stil, dus met een deelauto kun je een paar problemen in één keer tackelen. Als je dan toch een Daewoo Kalos voor de deur hebt staan die van jouw is, kun je net zo goed voor een Opel Corsa-e deelauto kiezen, toch?

Is er ook wat aan te merken?

Uiteraard is er ook voldoende aan te merken op het plan met de deelauto’s. Er zijn natuurlijk situaties waarin het werkt. Maar de mens is een gewoontedier en iedereen werkt en recreëert op hetzelfde moment. Dus ja, die auto staat 23 uur stil, maar iedereen heeft er eentje om 09:00 en 17:00 eentje nodig. En in de zomervakantie.

