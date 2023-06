Hamilton: Verstappen gaat mijn records verbreken

Lewis Hamilton acht de kans aanwezig dat Verstappen zijn records gaat verbreken.

Op dit moment gaat het uitstekend met de combinatie Red Bull en Max Verstappen. Eigenlijk is er geen team of coureur dat erbij in de buurt kan komen, eigenlijk. Sterker nog zelfs de teamgenoot van Verstappen komt niet vaak genoeg in de beurt.

Pérez maakt die fouten niet omdat hij zo slecht is, maar Verstappen weet simpelweg meer snelheid uit de auto te halen. Zo’n foutje van Pérez toont precies aan dat het niet een kwestie is van harder rijden, maar ook meer talent hebben.

Hamilton: Verstappen kan records verbreken

De hegemonie doet wel een beetje denken aan die van Lewis Hamilton. De Britse coureur is op dit moment de meest succesvolle coureur aller tijden. Ja, hij moet het aantal wereldtitels delen met Michael Schumacher, maar voor de rest is Hamilton wel de beste, want hij heeft 103 overwinningen, 4.4492,5 punten, 62 snelste rondes en 193 podiums behaald. Volgens Lewis Hamilton gaan de records echter verbroken worden. De man die het moet gaan doen? Max Verstappen.

Dat zegt Lewis Hamilton bij het eerste interview voorafgaand aan de GP van Canada 2023 die dit weekend wordt verreden.

Max heeft een geweldige carrière. Hij is jong, hij heeft nog en lange tijd te gaan en een indrukwekkend team. Dus ja, natuurlijk kan hij mijn records verbeteren. Daar zijn ze voor. Lewis Hamilton, ziet zijn records aan diggelen gereden worden.

Tijd voor een klein beetje contemplatie en reflectie. Uiteraard is de kans aanwezig dat Verstappen de records van Hamilton verbreekt, maar dan hebben ze wel een lange weg te gaan. De hegemonie van Mercedes was namelijk echt ongekend en de kans lijkt niet heel groot dat Red Bull het topteam zal blijven voor zoveel jaren. En het was vrij duidelijk dat als je auto niet goed genoeg is, het heel erg lastig is om mee te doen voor de titel.

Kan Hamilton nog wat winnen?

Daarover gesproken, gaat Hamilton nog wat aan zijn palmares toevoegen of blijft het hierbij?

We weten wat we hier moeten doen. We moeten hard werken. Hopelijk kunnen we op Silverstone nog een sprongetje maken. Het feit dat we al een tijdje niet gewonnen hebben is een kwestie van perspectief. Het podium in Spanje voelde voor ons als een overwinning. Maar ik hoop in het laatste gedeelte van mijn carrière nog om de overwinningen te kunnen strijden. Lewis Hamilton, wint al een tijdje niets meer.

Hopelijk kan Mercedes de doorgetrokken lijn voort zetten in Canada. Voor Lewis Hamilton is Montreal een bijzondere plaats. Hij won hier in 2007 zijn allereerste race. Dat niet alleen, hij won de GP van Canada maar liefst zeven keer. Ook die prestatie moet hij delen met Der Schumi, want Michael won de GP van Canada ook zeven keer.

Meer lezen? Check hier alles dat je moet weten over de GP van Canada 2023!