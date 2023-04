Volvo komt met innovatie: de zon in je auto

Volvo heeft een nieuwe manier gevonden om zich te onderscheiden van het grauw en brengt de zon in je auto.

Voordat je zegt ‘daar zijn ramen toch voor’: Volvo gaat zonlicht brengen met behulp van technologie. Dan niet in de vorm van een satelliet in de ruimte met spiegels waarmee ’s nachts de zon nagebootst kan worden, maar met kekke LEDjes. Het Zweeds/Chinese merk denkt met die LEDjes namelijk het licht van de zon te kunnen nabootsen qua frequenties en golflengten.

Dit zou volgens Volvo voordelen hebben voor het welzijn en welbevinden van de inzittenden. Het lijkt een voor de hand liggende gedachte. Als het buiten zonnig is, voel je je vaak toch net wat beter dan wanneer het grafslecht weer is. Tevens krijg je ook daadwerkelijk wat meer vitamine D in je lijf. Of dat laatste ook bij de kunstmatige LEDjes van Volvo werkt, meldt het bedrijf niet. Maar technisch gezien is het wel mogelijk. Hier en daar wordt dit al toegepast in gebouwen.

De LEDjes van Volvo vormen een scherp contrast met de Ambient Lighting in menig Duitse dikbolide tegenwoordig. Niet geheel verrassend, maken de Duitsers er weer een kermis van die aan de ene kant gaaf is en aan de andere kant grenst aan slechte smaak. Je kan vaak kiezen tussen twee-tot-de-macht-x aan kleuren. Zo niet bij Volvo dus. De LEDjes accentueren slechts subtiel de svelte materialen in het interieur.

Het systeem debuteert in de Volvo EX90 en de Polestar 3. In die eerste verzorgen 72 LEDjes die het zonlicht simuleren de hele interieurverlichting. Na al je woon-werkverkeer voel je je dus zo ontzettend goed, dat je ook thuis weer het zonnetje in huis kan zijn. Waarvan akte.