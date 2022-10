GroenLinks wil pick-ups verbieden in Rotterdam

Ja, GroenLinks wil pick-ups verbieden. Ze zijn onveilig en milieuonvriendelijk.

Van sommige problemen wist je niet eens dat het speelde. Veel te strenge kamervoorzitters, voetbalanalisten met een kaarsenfetisj en het duurzame geweten van Sebastian Vettel. Een ander ding waarvan het probleem niet direct duidelijk was, maar dus wel lijkt te bestaan is de pick-up. Je weet wel, zo’n slagschip dat je op grijs kenteken als bedrijfsauto kunt inzetten.

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks van Rotterdam vindt de pick-ups hinderlijk. Volgens hen zijn deze auto’s bijzonder milieuonvriendelijk. Het grootste issue is echter de veiligheid. Of beter gezegd, het gebrek eraan. Daarom wil GroenLinks de pick-ups gaan verbieden.

OK, GroenLinks wil iets verbieden wat eigenlijk een vrije keuze zou moeten zijn. Maar hebben ze een punt?

Volgens hen – uiteraard – wel. Ze beroepen zich op Amerikaans onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat de pick-ups bijzonder onveilig zijn. Niet zozeer voor de inzittenden, maar wel voor degenen die worden aangereden. En die kans is dus levensgroot, want naast de enorme afmetingen zijn de dode hoeken in een pick-up enorm, aldus het onderzoek. Er kunnen tot wel 13 kinderen zich verzamelen in deze dode hoek.

Volgens GroenLinks-raadslid Marvin Biljoen rijden en parkeren er ‘steeds meer pick-ups en andere grote voertuigen in de binnenstad’. Naar het schijnt heeft iedereen daar last van: ondernemers, verkeersdeelnemers én bewoners . Met name de enorme pick-ups in de woonwijken met spelende kinderen kunnen echt niet meer anno 2022. Alhoewel, collega @loek heeft daar zijn eigen visie op:

Zo’n Ram is zo groot dat als een kind plat op z’n rug ligt, ie er gewoon overheen rijdt zonder hem aan te raken Loek, ziet altijd het positieve van een situatie.

Aanwijzingsbesluit

Daarom pleit het democratisch gekozen raadslid voor een zogenaamd aanwijzingsbesluit. Daarmee kan men het verbieden voor een grote pick-up om te parkeren. Maar GroenLinks is niet alleen Links, ze zijn ook Groen. Ze willen dus ook dat er onderzocht wordt in welke mate de pick-ups de luchtkwaliteit aantasten.

Wat de toename is van het aantal pick-ups in de woonwijken van Rotterdam, is niet bekend. Ook niet hoeveel ongevallen er zijn voortgekomen. Of hoeveel pick-ups erover woonerven rijden. Wel weet GroenLinks dat de pick-ups serieus groot zijn en vaak twee parkeerplaatsen in beslag nemen. Daarom moet op zijn minst het parkeergeld (2x betalen) verhoogd worden.

Uiteraard hebben we wel beelden van een Rotterdammer in een pick-up:

Binnenlands Bestuur.

