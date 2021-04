Groningen: koop een fiets, want auto's motten we niet - Autoblog.nl

Bezitters van een auto hebben maar weinig in de gemeente Groningen te zoeken. Dat blijkt uit de nieuwe mobiliteitsvisie van de stad.

Als je een auto hebt in de stad woont ga je het de komende jaren steeds lastiger krijgen. De ene stad is wat feller in de anti-auto campagne dan de ander. Groningen wil de inwoners lekker ontmoedigen om een auto te hebben, je gaat maar lopen of koopt een fiets.

Groningen ziet de auto graag verdwijnen

Dat valt te lezen, in een wat meer genuanceerde omschrijving, in de nieuwe mobiliteitsvisie: Groningen Goed op Weg. Dit is een conceptvisie dat vooruitblikt tot 2040. Er moet meer ruimte komen voor fietsers en voetgangers. Autoverkeer tussen wijken zal ontmoedigt worden. De maximumsnelheid voor auto’s gaat terug naar 30 km/u in de bebouwde kom. 50 km/u zal een uitzondering zijn. Het aantal geparkeerde auto’s in de wijk moet worden teruggebracht en iedere wijk krijgt een eigen aansluiting van en naar de ringweg.

Verder moet het openbaar vervoer gaan groeien. Door het autoverkeer te ontmoedigen denkt de gemeente dat dit flink gaat helpen. Deelmobiliteit is ook een oplossing wat de gemeente betreft. Denk aan scooters, fietsen, auto’s enzovoort. Kortom, inwoners van Groningen met één of meerdere auto’s gaat het de komende jaren nog lastig krijgen.