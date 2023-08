Prijsverschillen laadpalen zijn veel te groot

De prijsverschillen van laadpalen zijn veel te groot, aldus de consumentenbond.

Het voordeel van een elektrische auto is natuurlijk dat je heel erg milieuvriendelijk bezig bent. Daarbij zijn er enkele financiële prikkels. Zo hoef je – ondanks het extreem hoge gewicht – geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Ook kun je iets bijtelling besparen en als je particulier er eentje koopt, kun je ook een financiële hoedtik van moedertje staat tegemoet zien.

Ook het laden was altijd goedkoop, maar daar is nu wel verandering in gekomen. Maar het probleem gaat veel verder dan dat. De prijsverschillen van laadpalen zijn namelijk compleet onoverzichtelijk.

Nu zijn er veel manieren om te laden. Naast een verschil in locatie, is er ook verschil qua laadpaal. De ene kan sneller laden dan de andere. Op zich niet vreemd dat je bij zo’n supersnelle laadpaal meer betaalt dan de druppellader naast snackbar De Lange Lummel.

Prijsverschillen laadpalen

In dit geval focussen wij ons eventjes op de openbare laadpaal. Nou ja, ‘wij’, de Consumentenbond heeft onderzoek gedaan en wij delen wat interessante bevindingen met jou, beste lezer. Een doorn in het oog van de ‘bond is dat de verschillen zo groot zijn, zonder duidelijke reden.

In sommige gevallen scheelt het in sommige straten tot 0,28 per kWh, zonder dat het duidelijk is van te voren wat de prijs gaat zijn. Een ongeveer even groot verschil zien we ook in verschillende steden. In Amsterdam kun je al laden vanaf €0,33 per kWh, maar in Almere kan dat zo €0,61 per kWh zijn.

De uitbaters van de palen zijn verplicht om de prijzen te vermelden, maar dat doen ze dus niet altijd. In plaats van gigantische borden moet je met een QR-code scannen en die doen het geregeld niet. Daardoor is het laadtarief altijd een verrassing.

Uitbaters

Tot slot is er een probleem met de uitbaters. Naïeve gemeenten in de race naar duurzame suprematie en automotive inclusief deugen hebben in sommige gevallen iets te gemakkelijk een order weggegeven om laadpalen te plaatsen. Lees: aan één aanbieder.

Het nadeel hiervan is dat deze nu een monopoly-positie heeft en in principe kan vragen wat deze wenst. Tja, je kan het die toko’s ook niet kwalijk nemen als er kippen die gouden eieren leggen naar je toe worden gesmeten.

Overigens kreeg onze éminence grise Wouter lucht van het nieuws en hij kon het al vrij snel relativieren na het voltanken van zijn Porsche. Er zijn natuurlijk ook enorme verschillen qua benzineprijzen. Ook daar zien we variatie in prijs qua locatie, tijd en soort. Dus zó vreemd is het niet.

Alleen is de transparantie wel een doorn in het oog. En als een gemeente vol zou staan met Tango tankstations, zou de gemeenteraad daar ook wel wat van vinden. Al is het maar omdat je je burgers zo een grotere kans hebben om Jack Plooij in het echt te ontmoeten. En dat gebeurt nooit bij een laadpaal.

