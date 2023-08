Laadpalen zijn gevaarlijker dan we dachten

De laadpalen zijn dus nog gevaarlijker dan dat we vooraf hadden bedacht.

Op dit moment zijn er in Nederland zo’n half miljoen laadpalen. Aanzienlijk meer dan dat er elektrische auto’s zijn ons land. Het aantal palen loopt veelal voor op het aantal EV’s, simpelweg omdat men meer en meer elektrisch moet gaan rijden. En of je nu een woonwijk ontwikkelt of een vakantiehuisjes-park runt: met een laadpaal maak je de mensen blij.

Laadpalen zijn gevaarlijker

Maar het is niet allemaal koek en ei, blijkt uit een bericht van BlackBerry. Laadpalen zijn gevaarlijker dan dat we van te voren hadden gedacht. En nee, het gaat nu eventjes niet om spontane ontvlamming of dat de hond van de buren ertegen urineert. Nee, bij BlackBerry stellen ze namelijk dat de laadpalen een populair doelwit zijn voor cyberaanvallen.

Dit is een groot risico voor de elektrische auto’s aan de palen, het elektriciteitsnet én de laadnetwerken. Uiteraard is er een enorm eenvoudige verklaring voor: de laadpalen zitten aan elektriciteitsnet en de EV’s zijn vaak verbonden met het internet. Hierdoor maakt de combinatieonderdeel uit van de IoT (Internet of Things) en is het dus blijkbaar erg gevoelig voor aanvallen.

Stroom stelen!

De cybercriminaliteit is groeiende en de digitale sujetten hebben nu dus hun klauwen gezet in de laadpalen. Er zijn al voorbeelden van situaties waarbij hackers gebruik hebben gemaakt van het laadnetwerk. Ze kunnen – puur om te frustreren – de stroom uitschakelen op afstand. Zorgelijker is dat de hackers ook de stroom kunnen stelen.

Vanuit de Verenigde Naties zijn er allerlei standaarden en protocollen die gevolgd dienen te worden om de cybercriminaliteit van de laadpalen te waarborgen. Denk aan software-updates, noodplannen en het zoveel mogelijk gescheiden houden van de systemen.

