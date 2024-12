Grootste autobouwer van Amerika stopt met zelfrijdende auto’s

De robottaxi’s kunnen met pensioen.

Met 2,6 miljoen verkochte voertuigen pakte General Motors, en niet Tesla, de titel van grootste autofabrikant in Amerika. Tesla bleef met 1,75 miljoen auto’s niet ver achter. Ook niet misselijk. Toch druipt de trotse ‘grootste autofabrikant van Amerika’ nu af, verslagen door de harde realiteit van de zelfrijdende markt. De zelfrijdende auto’s van GM kunnen de concurrentie niet aan en dus trekt General Motors de stekker uit het project.

Hier merken we nog weinig van de autonome GM’s, maar in de Verenigde Staten is Cruise een bekende naam. Dat is het merk waaronder General Motors robottaxi’s laat rondrijden. De baas van Buick, GMC, Cadillac en Chevrolet stopt nu met de autonome auto’s. Waarom? ”Gezien de aanzienlijke tijd en investeringen die nodig zijn om de productie op te schalen, naast de steeds competitievere robottaximarkt”, schrijft het bedrijf in een persbericht.

General Motors ziet flink wat geld verdampen

Het zal ongetwijfeld veel pijn doen dat het project niet heeft gewerkt. GM was er vroeg bij in 2016. Destijds dacht GM dat het jaarlijks maar liefst € 50 miljard kon binnenharken met zelfrijdende auto’s. Het tegendeel bleek waar. Inmiddels is er al meer dan € 9,5 miljard geïnvesteerd in Cruise. Dat geld is natuurlijk allemaal niet voor niets geweest. De opgedane kennis en ontwikkelde technologie worden nu ingezet voor rijassistentiesystemen.

De gifbeker is nog niet leeg voor GM

Stoppen is al pijnlijk genoeg, maar daar houdt het niet op. Een tijdje terug werd een Amerikaanse vrouw aangereden door een van de Cruise-taxi’s. De vrouw raakte ernstig gewond en bereidde een rechtszaak voor. General Motors voorkwam dit door tot een schikking te komen met de vrouw. Daar was het Amerikaanse ministerie van Jusitie niet van gediend. Cruise had belangrijke details moeten delen. Daarom krijgt GM nog een boete van $ 500.000,- (ongeveer € 475.000,-) om zijn oren.

En nu maar hopen dat General Motors genoeg dollars overhoudt om de F1-droom te financieren. Of wordt dat de volgende teleurstelling?

Bron: General Motors, Reuters