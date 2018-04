Dit is de nieuwe Mercedes Sprinter*

1 apr.... wacht, wat?

Voor de handige Harry’s onder ons was het een aantal maanden geleden feest: jullie ouwe trouwe werkbus van Mercedes is vernieuwd. Generatie nummer drie van de Sprinter staat binnenkort in de showrooms en die lijkt nogal op de vorige generatie. Laat dat je niet misleiden: het is wel gewoon een geheel nieuw model, die weer lekker in lijn is met de huidige Mercedes-huisstijl. Fris en fruitig: hoog tijd dus voor een nieuw model. Huh?

Oké, de vork zit anders in de steel natuurlijk. Deze ‘nieuwe’ Sprinter is niet voor ons, alleen Rusland krijgt de GAZ Mercedes Sprinter Classic. Mercedes mag dan in 2007 de eerste generatie Sprinter met pensioen gestuurd hebben, de Russen hadden belang bij de bus en het concern GAZ kocht in 2013 de rechten om de Sprinter in Rusland te bouwen, met als naam Sprinter Classic. Het kan eigenlijk niet simpeler: een bestelbus gebruik je. Deze Sprinter benadrukt dat als geen ander.

Het is bijna onmogelijk om een bestelbus als iets anders te zien dan een gebruiksvoorwerp. Het is gewoon een gemotoriseerde kofferbak die veel spullen van A naar B brengt zonder dat daar emotie of rijplezier aan te pas komt. Bij een bestelbus wil je dan ook dat er geen onnodige zaken op zitten, dat hij blijft rijden en voornamelijk dat het weinig kost. Met die kosten zit het wel snor: een Sprinter Classic kost zo’n 23.000 euro. Ter vergelijking: de Sprinter II is ook verkrijgbaar in Rusland, voor zo’n 35.500 euro. Dat scheelt toch weer een hoop.

Overigens is de bus vervolgens completer dan je denkt. Goed, je blijft vastzitten aan de motoren van de Sprinter I, variërend van vier- tot vijfcilinders en van 128 tot 156 pk. Je krijgt wel een nieuwe handgeschakelde zesbak en een opgewaardeerd exterieur en interieur. Geen radicale ingrepen in de styling, enkel aan de nieuwe voorbumper met mistlampen kun je de nieuwe Sprinter herkennen. Maar ook elektrische ramen, armleuningen en zelfs stoelverwarming.

Busjes kunnen een statussymbool zijn maar de Sprinter Classic is een op en top werkpaard. Plannen om de bus verder te krijgen dan Rusland zijn er niet. Jammer, want het idee is eigenlijk heel goed. Oké, het is niet uniek, maar nu kan je in plaats van een neppe Transit met niet-bijpassend frontje je ook weer in de jaren ’00 wanen en de binnensteden onveilig maken in de enige echte Ursprinter.