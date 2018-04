Hoplakee, Doornbos regelt deal met miljoenen-eiser

Geef toe, deze foto past er goed bij.

Een kleine twee maanden gaf waarde collega @jaapiyo ons een verfrissende update over het leven van Robert Doornbos. Goed, verfrissend voor zij die intens kunnen genieten van leedvermaak. De oud-Formule 1-coureur, inmiddels actief is als analist bij Ziggo Sport, kreeg namelijk het verbijsterende nieuws te horen dat hij nog bijna 11 miljoen euro moest overmaken naar zijn voormalige geldschieter, Harry Muermans.

Doornbos was hoogstwaarschijnlijk in de veronderstelling dat alles in orde was, daar er in 2014 door de rechters besloten was dat hij in zijn recht stond. De meningen over welk doel het geïnvesteerde geld precies had gediend, liepen nogal uiteen, maar de algemene consensus was dat het niets meer dan sponsorgeld was. Oftewel, geld dat Doornbos niet terug zou hoeven te betalen. Na een hoger beroep werd het kamp van Muermans echter in het gelijk gesteld, waardoor Doornbos geacht werd diep in de buidel te tasten.

Inmiddels blijkt dat de Rotterdammer zo snel mogelijk heeft geprobeerd de onenigheid uit de wereld te helpen. Hoewel niet duidelijk is hoeveel Muermans precies van Doornbos gaat krijgen, heeft Robert aan Quote laten weten dat de twee onderling tot een overeenkomst zijn gekomen waar ze beide mee kunnen leven. Een financiële meevaller voor Muermans, aangezien hij al tijden betrokken is bij de Vastgoedfraude-zaak. De ‘Limburgse Napoleon’ wordt o.a. verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte.

We hebben met elkaar gezeten en zijn vrij snel tot een redelijke schikking gekomen waar wij beide tevreden mee zijn. Hiermee is de zaak tegen finale kwijting voor alles gesloten en gaan wij beide verder met ons leven. Tijd voor positiviteit. Gas erop!

Godspeed, Robert.

Beeld: Doornbos op Instagram