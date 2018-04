Volkswagen Amarok nu ook als beresterke dieseljoekel

Een kleine overwinning voor zelfontbranders.

De Amarok is eigenlijk geen misselijke auto, als je van pickups houdt. Valt hij een beetje in het niet bij het grote, gore, grove geschut van de Amerikanen? Absoluut. Dit betekent echter niet dat men hem links moet laten liggen, wanneer er over een bikkelharde bedrijfswagen moet worden besloten. Goed, het motorengamma van de Amarok was aanvankelijk niet uitermate bijzonder, maar de V6 TDI bracht hier na enkele jaren verandering in.

En toen, vorig jaar, kwam Volkswagen op de IAA in Frankfurt ineens met de Aventura Exclusive Concept op de proppen. De Duitsers claimden destijds dat deze 258 pk sterke Amarok “de toekomst van de pickup” zou zijn, maar op de vraag of hij er ├╝berhaupt zou komen, konden ze geen antwoord geven. Vanaf vandaag blijkt dat ze wel degelijk iets aan het bekokstoven waren. De auto is namelijk in productie genomen en is vanaf 38.400 euro te bestellen.

Voor dit geld krijg je de Highline mee naar huis. Deze uitvoering beschikt o.a. over 18″ lichtmetalen velgen, climatronic en bi-xenon koplampen. Kies je voor de Aventura (45.650 euro), dan wordt de auto, net als het studiemodel, rijkelijk uitgerust met allerlei smakelijke opties. De Aventura krijgt o.a. 20″ lichtmetalen velgen, een speciaal ontworpen bumperinzet en sidebars met LED-verlichting. De kleur Peacock Green is exclusief voor de Aventura.

De krachtigste Amarok wordt aangedreven door een 3-liter TDI, die goed is voor 258 pk en 580 Nm aan koppel. Bij het inschakelen van de overboostfunctie perst de motor er nog eens 14 extra pk’s uit, waardoor je in totaal over 272 pk beschikt. Standaard op de krachtigste Amarok vinden we een achttraps automaat en permanente 4MOTION-vierwielaandrijving. De Amarok is tevens de enige pickup in Nederland die leverbaar is met een BPM-vrije dubbele cabine en vijf zitplaatsen.