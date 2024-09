Officieel: de nieuwe Bentley Flying Spur, met 761 pk

De vierde generatie Flying Spur is hier, en die lijkt verdacht veel op de derde generatie.

De Bentley Mulsanne is al een tijdje van het toneel verdwenen en heeft geen opvolger kregen. De Flying Spur is nu dus het vlaggenschip van Bentley. Vandaag tonen de Britten de nieuwe generatie van hun vlaggenschip.

Bentley noemt het expliciet een nieuwe generatie, maar dat mag je met een flinke dosis zout nemen. Zoals we vorige week al concludeerden ziet de ‘nieuwe’ Flying Spur er vrijwel exact hetzelfde uit als de vorige generatie. Waar de Continental nog nieuwe koplampen had (enkele in plaats van dubbele), kunnen we hier hooguit spreken van een subtiele facelift.

We snappen dat Bentley niet het hele design overhoop wil gooien, maar dit is weer het andere uiterste. Als klant wil je toch laten zien dat je in iets nieuws rijdt. Nu kunnen alleen hardcore spotters zien dat de voorbumper iets anders is. Maar goed, verder zullen we niet klagen, want zoals collega @jaapiyo terecht opmerkte is het nog steeds een bijzonder fraaie bak.

Voor de vernieuwingen moeten we ook niet bij de buitenkant zijn, maar onder de motorkap. Daar is niet langer een W12 te vinden, maar nog wel een V8. In combinatie met een elektromotor levert deze 761 pk en een royale 1.000 Nm aan koppel. Met een elektrische actieradius van 76 km kun je ook alvast een beetje proeven hoe het voelt om een volledig elektrische Bentley te rijden.

Helemaal onbekend is deze aandrijflijn ook niet, want deze kennen we al van de nieuwe Continental GT en de Panamera Turbo S E-Hybrid. De aandrijflijn is dus geen reden meer om de Flying Spur te verkiezen boven de Panamera, die ook op hetzelfde platform staat. Het luxe interieur en dito uitstraling is dat natuurlijk wel.

Over het interieur gesproken: hier is ook niet veel veranderd. Ook hier geldt dus: het was fraai en dat is het nog steeds. Bij de updates aan het interieur benoemt Bentley als eerste nieuwe stikselopties, dus dat geeft wel een beetje aan hoeveel er veranderd is