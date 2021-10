Grootste designer vindt nieuwe Lamborghini Countach ‘meh’

De grootste autodesigner ooit, vindt de nieuwe Lamborghini Countach heulmaal niks. En de man heeft uiteraard recht van spreken. Hij ontwierp immers het origineel…

Echte kenners weten natuurlijk dat we maar één iemand kunnen bedoelen als het gaat om bovenstaande classificatie. Het gaat natuurlijk om Marcello Gandini. Als vroege twintiger kwam Gandini bij Bertone terecht. Niet veel later tekende hij al de bloedmooie Miura. Later kwamen daar nog veel legendarische concept, supercars, maar ook ‘gewone’ auto’s bij.

Het werk van Gandini bestaat bijvoorbeeld uit de Lamborghini Countach, de Alfa Romeo Montreal, Alfa Romeo Carabo met vleugeldeuren, de Lancia Stratos, de even bizarre als mooie Lancia Stratos Zero, de Maserati Khamsin, de Renault 5 Turbo en de eerste generatie BMW 5-Serie, om maar wat te noemen. Soms sloeg ook Marcello de plank wel eens mis, zoals met de BMW Garmisch, maar ja, dat kan de besten overkomen.

Al met al kweekte Marcello een portfolio waar, in mijn ogen, niemand aan kan tippen. Ja, er zijn andere bloedmooie auto’s gebouwd en sommige designers hebben er daar ook meerdere van op hun naam staan. Maar zoveel als Marcello? Ik laat mij verrassen in de comments met jullie gedachten hierover.

Onlangs werd een van Gandini’s legendarische designs nieuw leven in geblazen. jaren geleden was er een keer een prototype voor een nieuwe Miura, waarvan het design gebaseerd was op het origineel. Die haalde het productiestadium echter niet. Dat geldt wel voor de nieuwe Lamborghini Countach LPI 800-4, een ode aan de oude Countach. Deze vechtstier met V12 staat op het platform van de Aventador, het achterkleinkind van de originele Countach.

Qua looks grijpt de nieuwe Countach duidelijk terug op de oude, met retrotastisch design. In sommige opzichten is dat best goed gelukt. Alleen de gigantische luchthapper (NACA-duct) in de deur valt een beetje uit de toon. Op het originele productiemodel waren die wat subtieler aanwezig.

Hun aanwezigheid heeft dan echter weer als voordeel, dat de luchthappers op de schouders meer kunnen lijken op het extreem fraaie originele prototype dat Gandini tekende. Dat ontbeerde zowel de NACA-duct áls de enorme luchthappers op de schouders. Heel fraai, maar jammer genoeg bleek dat de motor hierdoor niet kon ademen en tevens zijn warmte niet kwijt kon.

Enfin, zoals dat tegenwoordig heurt onder het mom van goede marketing, zocht Lamborghini de oude baas Gandini ter ere van de nieuwe Countach op voor een filmpje. Daarbij gaven ze hem ook vol trots een schaalmodel van de nieuwe unit. Marcello nam deze uiteraard elegant in ontvangst.

Doch een ronkende aanbeveling van de nieuwe Countach, daar hoeft Lamborghini niet op te rekenen van Gandini. De beste man neemt zijn werk serieus en laat zijn naam niet lenen voor iets waar hij niet voor staat. Kwaliteitspublicatie Car Body Design, quoot de oude meester namelijk als volgt:

I have built my identity as a designer, especially when working on supercars for Lamborghini, on a unique concept: each new model I would work on would be an innovation, a breaker, something completely different from the previous one. Courage, the ability to create a break without sticking to the success of the previous car, the confidence in not wanting to give in to habit, were the very essence of my work. It is clear that markets and marketing itself has changed a lot since then, but as far as I am concerned, to repeat a model of the past, represents in my opinion the negation of the founding principles of my DNA.

