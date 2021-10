Betaalbare familiestation voor 5.500 euro – Autoblog advies

Wat zijn de keuzes voor een ruime doch betaalbare familiestation? We gaan het uitzoeken!

Na een leuke rallyauto voor 50k gaan we nu weer even met de beide benen op de grond staan. Hoe leuk het ook is om Delta Integrales op te zoeken op het internet, het is niet wat de meeste mensen kunnen doen. De meeste aanvragen die we krijgen (waarvoor dank!) Zijn natuurlijk van auto’s die wat betaalbaarder zijn.

Zo kregen wij een mailtje van Wouter. Nee, niet onze grijze reporter, maar een Autoblog-lezer met dezelfde naam. Ondanks dat Wouter auto’s heel erg leuk vindt, moet hij wel een paar keuzes maken. Hij heeft op dit moment een Opel Vectra die wat kuren begint te vertonen. Tijd voor iets nieuws dus. Maar voordat we een TVR lof Lotus aanraden, de auto moet wel aan een paar praktische eisen voldoen.

Betaalbare familiestation

Eentje daarvan is dat hij de auto drie (3!) Kinderen moet kunnen vervoeren. Ze zijn nu 4, 7 en 1,5. Dus niet enorm groot, alhoewel ze groeien als kool. Daarnaast heb je natuurlijk ook alle accessoires die kinderen tegenwoordig nodig hebben.

Ook mag de auto wel iets veiliger van Wouter. Qua betrouwbaarheid als passieve en actieve veiligheid aan boord. Logisch, met kinderen veranderen de wensen en eisen vaak heel erg. Echter, de auto moet niet enorm groot of zwaar zijn. Dus geen gigantische terreinwagens of busjes. Het liefst een grote D-segment stationwagon.

Qua prijs mag de auto ongeveer zo’n 6.000 euro. kosten. Wouter weet dat er de nodige 159’s zijn voor dat bedrag. Echter, die auto vindt hij ietsje te klein voor zijn gewicht (ondanks dat hij drie 156’s heeft gehad!).

De wensen en eisen voor een betaalbare familiestation voor wouter kun je hieronder bekijken:

Huidige / vorige auto’s Opel Vectra – Peugeot 407 – Alfa Romeo 156 sw (3x) – Fiat Barchetta – Fiat Stilo – Citroën Xantia – Citroën BX – Mazda 323 – Peugeot 405 – Alfa Romeo 33 – Opel Kadett Koop / lease: Koop Budget: 5500 Jaarkilometrage: 15000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Mijn huidige auto (Vectra) begint kuren te vertonen die mijn garage niet kan verklaren en oplossen. Aangezien ik twee maal per jaar naar Italië rijd, wil met een veilig gevoel op reis kunnen. Gezinssamenstelling: Twee volwassenen, drie kids van 7, 4 en 1,5. Voorkeursmerken / modellen: Citroën C5 – Peugeot 508 – Mazda 6 – Opel Insignia No-go merken / modellen: Geen VAG en geen Koreanen.

Peugeot 508 SW 1.6 THP Blue Lease Executive

€ 5.450

2012

165.000 km

Het meest modern rijd je in een Peugeot 508. In het budget is er redelijk wat keuze. Het mooie is dat je een vrij grote keuze hebt uit behoorlijk goed uitgeruste exemplaren. Naast het feit dat ze niet al te oud zijn, vallen de kilometerstanden behoorlijk mee. Groot en Frans is nu eenmaal niet de meest courante combinatie en zeker met een 1.6 THP-motor is de prijs erg gunstig. Die motor staat erom bekend dat ‘ie gemaakt is van papier-maché en nog al wat issues kent.

Dat is op zich ook waar, maar in sommige gevallen is het euvel al verholpen. Sowieso zijn de problemen erger bij de oudere 1.6 motoren. Dus een zo jong mogelijke Peugeot zoeken is het devies. Check sowieso hier even ons Peugeot 508 aankoopadvies. De Peugeot 508 is een zeer fijne kilometervreter. De combinatie tussen comfort en controle is erg goed gekozen. Het design werd destijds nogal ‘lauw’ ontvangen, maar het komt goed op leeftijd. Heel erg verouderd komt het model niet over. Het dashboard is verrassend verzorgd.

Opel Insignia Sports Tourer 1.4T EcoFlex Business (A)

€ 5.950

2011

170.000 km

Deze auto komt vaker voorbij bij de Autoblog adviezen, ook als je op zoek bent naar een betaalbare familiestation. De reden ervoor is simpel, er zijn er een hele hoop van gebouwd. De eerste leaserijders hebben ervan genoten en vervolgens de eerste particuliere eigenaren. Nu is het tijd voor de derde eigenaren om er van te genieten. Er is veel mogelijk met de Insignia. Het zijn wederom heel erg fijne reisauto’s. In het budget kun je kiezen uit exemplaren met de 1.4 motor, die dankzij een turbo alsnog 140 pk weet te mobiliseren. Echt een strepentrekker is de grote Opel niet, mede door het wat hogere gewicht.

Laat je daardoor niet weerhouden, dat hogere gewicht uit zich ook in een enorme auto. In tegenstelling tot de Alfa 159 is de Insignia wat zwaarder, maar ook erg ruim. Op de snelweg zijn het auto’s met een rotsvaste wegligging, voor de B-wegen zijn ze iets minder geschikt. Qua uitrusting is het zaak om te zoeken naar een wat luxer uitgerust exemplaar. Dat verhoogt de ambiance enorm. Uiteraard hebben we ook een Opel Insignia aankoopadvies!

Fiat Croma 2.2 Premium (194)

€ 5.895

2010

140.000 km

Als het niet te oud mag zijn, kun je in de mediterraanse hoek kijken. Nu is een Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.8 uit 2010 ook mogelijk. Maar omdat het lichter en ruimer moet, hebben we de Fiat Croma voor je! De Fiat Croma is niet de auto die je je altijd beloofd hebt. Het model ziet er ietwat belegen uit en de naam Croma roept ook goudbruine gedachtes op. Maar geef de auto even een kans. Ze zijn erg ruim, ze zitten voortreffelijk en qua uitrusting zijn ze erg luxe.

De Croma werd door Fiat omschreven als een ‘Comfort Wagon’. Dus geen faux-sportieve pretenties. De 2.2 is een bijzonder fijne blok. Het heeft niets met Fiat te maken, het is namelijk een 2.2 van Opel. Het is nog de oude versie zonder directe injectie, dus met minder interne vervuiling. Koppel verloop en vermogensopbouw is het ook een fijn ding. In het budget kun je de mooiste exemplaren van na de facelift vinden met betrekkelijk weinig kilometers.

Ford S-Max 2.0 16v Titanium

€ 5.450

2009

185.000 km

Waarom zou je per se kijken naar een betaalbare familiestation? Tegenwoordig is de crossover een alternatief. Maar vroeger hadden we zoiets als een MPV. Als de stap naar een MPV te groot voor je is, dan is een Ford S-Max een mooie tussenstap. De rijeigenschappen worden altijd geprezen bij deze auto. Houdt er wel rekening mee dat het ‘voor het soort auto’s erg goed rijdt. Een Ford Mondeo Wagon stuurt wel iets prettiger en directer. Qua ruimte is de S-Max aanzienlijk prettiger, zonder dat je meteen met een erg logge auto te maken hebt.

Sterker nog, het model ziet er na al die jaren nog steeds puik uit. In het budget is het nog best lastig om een model te vinden die in de eisen past. We vonden een redelijk nette Titanium met de 2.0 16bv motor. Dat is geen monster, maar een vrij modaal blok. Ook niet bijzonder zuinig. Het voordeel is de betrouwbaarheid van de indirect ingespoten motor. Check hier ons volledige Ford S-Max aankoopadvies.

Saab 9-5 SportCombi 2.3t Lineair (YS3E)

€ 5.500

2007

190.000 km

We gaan even de andere kant op qua betaalbare familiestation. Je kunt voor een modernere auto kiezen die nog vers genoeg is qua techniek. Of een auto zoeken die zeer beproefd zijn. Je kunt dan kiezen voor twee Zweedse familiewagons: de Volvo V70 en Saab 9-5. Beide auto’s kennen hun eigen fanschare. Volgens Volvo-fans zijn Saab-fans compleet andere mensen. Andersom geldt dat ook. Maar niemand weet het verschil. Ja, de Labrador is iets blonder bij Volvo-rijders, de kraag is hoger en ze hebben andere brogues aan. De Saab 9-5 is een hele fijne lange afstand-reiswagen.

De 2.3 is een van de fijnste viercilinders van de afgelopen 30 jaar: veel koppel, behoorlijk betrouwbaar en een zeer smeuïg motorkarakter. De stoelen zijn zelfs uit de kunst. Voor onderhoud moet je naar specialisten. Echt goedkoop is het niet, maar over het algemeen wordt er goed gezorgd voor deze auto’s. De ruimte aan boord is bijzonder fijn en als je ‘m goed onderhoud, dan behoudt ‘ie zijn waarde wel. Nadelen? Echt dynamisch is het niet en het is duidelijk een wat ouder model. De basis stamt uit 1998, 23 jaar oud geleden. En toch is er ook een Saab 9-5 Aankoopadvies!

Mercedes E200 Kompressor Classic Combi (S211)

€ 5.250

2005

260.000 km

Maar je kan nog ouder gaan dan de Saab. Namelijk met deze Mercedes-Benz E-Klasse. Deze Benzen hebben niet meer de naam van vroeger dat ze onverwoestbaar waren. Maar alsnog zijn dit zeer goed gebouwde auto’s. Als de kilometerstand goed is gedocumenteerd, kun je je hier nog heel erg lang van genieten. Top tip, ga voor een kale station met basis-motor. Dat is op de lange termijn de meest verstandige betaalbare familiestation. Geen fout getunede sedans met AMG-badges, maar een saai exemplaar. De ruimte aan boord is fantastisch.

Met de banken plat is er bijna twee kuub beschikbaar! De auto voelt een klasse ruimer aan dan zijn directe concurrent, de 520i Touring. Qua rij-eigenschappen is het geen snelle of lichtvoetige auto. Het is wel een hele fijne rotsvaste auto. De stoelen lijken simpele planken te zijn, maar zitten gek genoeg uit de kunst. En lange ritten kijkend naar zijn ster op de motorkap heeft gewoon wat.

Yolo: Audi S6 4.2 Avant (4B/C5)

€ 5.950

2001

280.000 km

Ja, we weten het: VAG is niet welkom in het lijstje. Maar het is een YOLO dus in principe moet dit sowieso geen optie zijn. De Audi S6 is een semi-hete versie van de Audi A6. Er was ook een A6 met 4.2 motor met 40 pk minder. Deze S6 komt uit op 340 pk in totaal. Daarmee is het naar hedendaagse maatstaven nog echt een snelle auto. Natuurlijk, van 0-100 km/u duurt met de vijftraps automaat een eeuwigheid (6,7 seconden in Avant vorm), maar tussen de 100 en 250 km/u kun je op de Autobahn genoeg lease-PHEV’jes naar het twee plan verwijzen.

De V8 klinkt daarbij geweldig. Ook lekker, in tegenstelling tot de latere S4 zit deze V8 niet ‘verkeerd om’, dus je kan makkelijker de distributie vervangen. Ook prettig: deze V8 heeft nog geen directe injectie, dus minder vervuiling. Sowieso zijn het best goede motoren, deze achtcilinders. Het is bijna een verstandige keuze als betaalbare familiestation, nietwaar? Het interieur is wel behoorlijk op leeftijd, maar is nog wel strak qua design. Klassieker in wording? Wellicht. De eerste grote beurt kost overigens net zoveel als de aanschafprijs, vandaar YOLO.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!