Grootste Hyundai van Nederland krijgt meer vermogen en dat vinden ze bij Greenpeace niet leuk

De vernieuwde PHEV heeft zo zijn voor- en nadelen.

Hyundai doet het in Nederland vooral goed met de kleintjes, de Inster en Ioniq 5. Maar ook voor de Nederlander die op zoek is naar een auto met wat meer ruimte is er keuze genoeg. De grootste Hyundai die je hier kunt kopen is de Santa Fe. Voor een nieuw modeljaar heeft het Zuid-Koreaanse merk de kolossale SUV een nieuwe aandrijflijn met meer vermogen gegeven.

Ook als MY26-versie is de Santa Fe in Nederland een plug-in hybride. De grote verandering is de installatie van het TMED-II hybridesysteem. Hierbij heeft de 1,6-liter turbomotor een upgrade gekregen en komt er ook meer vermogen uit de elektromotor. In de vernieuwde Santa Fe PHEV beschik je over 288 pk en 380 Nm, een plus van 36 pk en 13 Nm. Schakelen gaat nog steeds via een zestrapsautomaat en het vermogen gaat naar alle vier de wielen.

Ideale vakantieauto!

Ondanks dat het koppel niet heel veel groeide, is het trekgewicht indrukwekkend gestegen. Voorheen mocht de Santa Fe maar 1.010 kilo trekken. Best wel een teleurstelling bij zo’n grote auto als je als Nederlandse caravanliefhebber op vakantie wilt. Daar hoef je je bij de verbeterde SUV geen zorgen over te maken. De Santa Fe PHEV mag nu 1.700 kilo geremd trekken. Jazeker, dat is een stijging van 690 kilo.

Daarnaast is er natuurlijk boordevol ruimte voor de halve inboedel die mee moet naar Zuid-Frankrijk. In de zevenzitsversie met drie zitrijen is er 621 liter aan bagageruimte. Ga je maar met z’n tweetjes weg, dan kun je met beide achterbanken naar beneden zelfs 1.942 liter aan spullen kwijt. Geen zorgen: er is ook nog een uitvoering met zes stoelen. Daarbij krijgt ook de achterste rij stoelen met armleuningen.

Nadeel 1: die uitstoot!

De vermogensstijging zit hem vooral in de verbrandingsmotor. Die levert nu in z’n eentje 180 pk. In de vorige Santa Fe haalde Hyundai er 158 pk uit. Fijn, zo’n sterkere motor die wel een aanhanger of caravan kan trekken, maar daar staat wel wat tegenover: een grotere uitstoot.

Waar de vorige aandrijflijn in de Santa Fe nog zorgde voor een zeer beschaafde 38 gram CO2 uitstoot per kilometer ligt de uitstoot nu vele malen hoger. De Santa Fe met sterkere motor stoot nu 90 gram CO2 uit per kilometer. Dat is bijna tweeënhalf keer zoveel als voorheen! Voor je het je afvraagt: de uitstoot van modelversies zijn gemeten aan de hand van de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151.

Maar is 90 gram CO2 dan veel? Om het in perspectief te zetten: de plug-in hybride XC90 van Volvo – wat ook niet bepaald een kleine auto is – schiet 84 gram CO2 de atmosfeer in per kilometer. Nu begrijp je waarom Greenpeace waarschijnlijk niet blij is met deze SUV.

Nadeeltje 2: elektrisch rijden

De Santa Fe is en blijft een PHEV. Het voordeel daarvan is dat je hem aan de stekker kunt hangen en er in de stad veel elektrisch mee kunt rijden. Dat scheelt ook weer in de portemonnee. Maar net als bij de uitstoot beweegt de Santa Fe zich in de verkeerde richting als het aan milieugroeperingen ligt.

De Santa Fe krijgt een 13,8-kWh lithium-ion-polymeerbatterij. Wanneer de accu is opgeladen, kun je elektrisch rijden. Heb je netjes de accu helemaal opgeladen? Dan kun je maximaal 54 kilometer elektrisch rijden. Dat is een kleine downgrade ten opzichte van de vorige Santa Fe. Die haalde maximaal 62 kilometer. Je zult er in de praktijk niet super veel van merken, maar het is toch een degradatie van 13 procent.

Nog een kleine wijziging voor Hyundai-rijders die de verschillende uitvoeringen uit het blote hoofdje weten. De Santa Fe gebruikte nog oude uitrustingsniveaus. Nu heet de Comfort Smart-uitvoering voortaan de Comfort Plus en de Premium Plus-variant heet vanaf nu Premium Pro.

Prijzen van de Hyundai Santa Fe

De Santa Fe met nieuwe aandrijflijn staat ook al meteen in de prijslijsten van Hyundai. In Nederland vraagt het merk ten minste € 60.995 voor de vernieuwde SUV. Je hebt dan de zevenzitter. De versie met twee zitrijen is een stuk duurder: hij kost minimaal € 69.995.