De omgekeerde wereld.

In Frankrijk maken ze er een sport van om vanwege welke reden dan ook het werk neer te leggen, de fakkels en hooivorken tevoorschijn te halen en te gaan staken. Hier in Nederland doen we het vooral om wat extra centen te verdienen en om sneller met pensioen te kunnen. In Zuid-Korea willen werknemers van Hyundai ook meer geld, maar ook langer werken. Hè?

De Zuid-Koreaanse vakbond voor Hyundai-medewerkers kondigt stakingen aan van haar leden. Dat zijn er ongeveer 42.000 die in drie verschillende fabrieken werken in het thuisland. Het personeel legt op woensdag en donderdag het werk twee uur neer en op vrijdag vier uur.

Dat klinkt mild, maar voor Hyundai kan de impact over de langere termijn groot zijn. Een staking in 2016 zorgde ervoor dat de productieband 116 uur stil kwam te staan en er 114.000 minder auto’s werden gebouwd. Als je die getallen gebruikt, bouwt Hyundai alleen deze week al ruim 7.800 auto’s minder dan normaal.

De vakbond heeft drie eisen: 30 procent van de winst van 2024 – wat ongeveer 2,7 miljard euro is van de 9 miljard euro winst – verdelen over het personeel, een werkweek van vier hele en één halve dag en een hogere pensioensleeftijd. Zuid-Koreanen stoppen nu op hun 60e met werken. Het personeel van Hyundai wil door tot hun 64e.

Waarom je zou staken voor een hogere pensioensleeftijd

Vorig jaar vroeg het Hyundai-personeel ook al om een stijging van de pensioengerechtigde leeftijd. Toen wilden de werknemers door tot hun 65e. Ze willen dit, omdat de gemiddelde levensverwachting stijgt. Omdat de werknemers langer leven, willen ze meer geld om tot het einde van hun leven mee door te komen. Klinkt logisch, al denk ik dat wij hier in Nederland eerder een hogere pensioensbijdrage zouden afdwingen dan langer zouden door willen gaan.

We wachten rustig af wat Hyundai gaat doen met de eisen van de werknemersvakbond. Intussen maakt het bedrijf zich op voor een volgend verkooptoppertje, en dus nog meer werk voor het personeel.