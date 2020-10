Kwartaalcijfers: Tesla beleeft bijzonder Q3 2020 - Autoblog.nl

Kwartaalcijfers Tesla

De kwartaalcijfers van Tesla Q3 2020 zijn bekend gemaakt. Hoe doen ze het in Fremont?

Je zou het haast niet verwachten, maar er is weer eens heuglijk Tesla-nieuw. Nee, niet een raam dat bij een exemplaar loszit of een groep die daarom rechtszaken start. Nee, het gaat om de kwartaalcijfers. Links en rechts wordt Tesla in het ‘ootje’ genomen wegens fans die zichzelf heel erg serieus nemen, maar vandaag rest niets meer dan een diepe buiging.

Tesla cijfers Q3 2020

De cijfers voor Q3 2020 zijn namelijk binnen. Het Amerikaanse bedrijf draaide een omzet van 8.700.000.000 dollar. Dit terwijl men verwacht had dat de omzet wat lager zou uitvallen. Met een cash flow van 1.900.000.000 dollar hoeft Tesla zich ook niet direct zorgen te maken om handgeld.

In Q3 zijn 145.036 auto’s gebouwd en zo’n 139.300 stuks afgeleverd. In beide gevallen gaat het om een record voor de Amerikaanse EV-bouwer. Kortom, het merk begint meer en meer op zijn eigen benen te zijn en geld te genereren. Erg knap!

500.000 auto’s

Overigens lijkt Tesla honger te hebben naar meer. Tesla wil dat jaar 500.000 auto’s gaan afleveren. Dat is an sich al heel bijzonder, helemaal als je je bedankt dat het allemaal elektrische auto’s zijn. Daarmee is Tesla by far de grootste producent van elektrische auto’s. Om dat aantal te halen wordt de productie van de Model Y opgeschroefd. Er is een nieuwe spuit-faciliteit en de assemblagelijn heeft een upgrade gehad.

Daarnaast wordt er een nieuwe Gigafactory gebouwd in Berlijn en gaat het merk door met de ontwikkeling van accutechnieken. Het merk loopt al ver voor op de concurrentie op dat gebied. Het ziet ernaar uit dat ze voorlopig dat voordeel gaan behouden.

Model S en X

Is het allemaal rozengeur en maneschijn? Nou, ja. Eigenlijk niet helemaal. Ondanks dat de Model S en Model X in technisch opzicht bij de tijd zijn, begint de tand des tijds wel aan die modellen te knagen. Het rijdende equivalent van een iPhone SE (nieuwe techniek in oud jasje) lijkt de kopers minder aan te spreken.

In Q3 stegen de productiecijfers van de Model S en Model X, maar bij elkaar waren het er 16.992, tegen 124.318 exemplaren van de Model 3 en Model Y. Het is een beetje verwarrend, maar Tesla telt die twee bij elkaar op. Want ondanks dat er in Q3 meer Models S/X werden verkocht dan in Q2, is het aandeel vrij laag.

Er is natuurlijk veel meer concurrentie in dat marktgebied. De Model 3 en Y kunnen voorlopig nog een rooskleurige toekomst tegemoet zien, de concurrentie is daar vooralsnog niet aanwezig en de markt is gewoonweg veel groter.

Mocht je een lange lunch hebben vandaag, kun je hier het Q3-rapport van Tesla lezen.