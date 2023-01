Grosjean over virtuele Le Mans: Max Verstappen moet niet zeuren

Max Verstappen was niet zo content met de virtuele 24u van Le Mans, maar de winnaar Grosjean is van mening dat hij niet zo moet zeuren.

Max is Max. Winnen is het doel en als dat niet lukt is dat balen. En meestal de schuld van iemand anders, nu ook weer. Max deed mee met de virtuele 24 uur van Le Mans. Harstikke leuk natuurlijk, maar zijn team gaf het op na terugkerende verbindingsproblemen. rFactor 2, de race simulator die ze spelen, staan niet bekend om hun goede servers. Dat bleek nu weer.

Verstappen stapt op bij 24u Le Mans, Grosjean wint

Max Verstappen was voornemens een lekker potje te gaan sturen. Maar helaas, door verbindingsproblemen liep dit in de soep. Hij was behoorlijk geïrriteerd, noemde het een clownshow en zwoer het evenement de rug toe te keren. Dat is overigens best balen voor het bedrijf met de licentie, want als Formule 1-coureurs stoppen met het spelen van het spel is dat voor het imago niet best.

Max en het Team Redline besloten dus om uit de race te stappen. Zij kregen namelijk van de organisatie niet hun ronden terug na verbindingsproblemen. De organisatie heeft namelijk de regel dat als dit gebeurt, de rondjes terug worden gegeven als het gebeurt bij vier of meer coureurs. Dat was dus niet het geval. Max was not amused (zie filmpje hieronder) en peerde hem.

Winnaar

Max riep andere coureurs op dit ook te doen. Winnaar van de GTE-klasse Romain Grosjean vond het maar allemaal onzin en erbij horen. Ja, als het jezelf niet overkomt is dat natuurlijk makkelijk roepen. Grosjean deelde een sneer uit aan Max op Twitter door te zeggen “Hoe zit het met een motorprobleem of een ander technisch defect in real life racing? Is dat niet hetzelfde…?”

Tsja, daar heeft hij wellicht een punt. In deze sport(en) ben je nou eenmaal afhankelijk van je apparatuur. Een kleine kanttekening die ik graag wil plaatsen is dat de Fransman als ambassadeur betrokken is bij Motorsport Games. Dit bedrijf organiseert deze race.

Conclusie is dat motorsport, of het nou online is of niet, altijd sensatie met zich mee brengt. Grote kans dat deze soap nog niet voorbij is!

*pakt popcorn*