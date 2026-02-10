De Zeekr 8X krijgt 1.381 pk, want dat is precies genoeg volgens Zweedse principes

Het lijkt er ook nog eens op dat deze mega-krachtige familiekolos naar Nederland komt.

Ooit van het Zweedse woord ‘lagom’ gehoord? Het heeft geen directe Nederlandse vertaling, maar betekent iets als ‘precies genoeg’. Het lijkt erop dat Zeekr, dat natuurlijk heel erg Zweeds is, want het hoofdkantoor staat in Gotenburg, dit principe ter harte heeft genomen toen het bedacht dat 1.381 pk ‘precies genoeg’ is voor een gigantische familie-SUV.

De Zeekr 8X is ‘het wachten waard’

Ook heel Zweeds is het overduidelijk ingetogen uiterlijk van de 8X. Geen opulent grote chromen of agressieve ogende zwarte grilles, maar alles precies in de juiste proporties. Dat heeft de Duitse ontwerper Stefan Sielaff (ex-VW/Audi) goed uitgetekend. Toch wel een beetje jammer dat hij het ’taxi-bordje’ op het dak niet wist weg te werken. Opmerkelijk genoeg suggereert dat wel dat men bij Zeekr, in tegenstelling tot andere Geely-merken, toch vasthoudt aan LiDAR.

Nog iets opmerkelijks: deze Zeekr 8X is niet volledig elektrisch. We hebben hier te maken met een PHEV. De 5,1 meter lange kolos krijgt één tweeliter turbomotor en drie elektromotoren om tot het gigantische vermogen te komen. Helaas kunnen we je nog niets vertellen over elektrische actieradius van de 8X, want die is niet af te leiden uit registratie bij het Chinese Ministerie van Industrie en Informatietechnologie. Hij zal wel variëren. Er is namelijk keuze uit 55,1 of 70 kWh accupakketten.

Volgens Zeekr draait het bij deze auto allemaal om het ‘slow is fast‘ principe. De automaker stelt dat het belangrijk is dat je geduld hebt, want alle goeie dingen komen langzaam. Of zoals Zeekr het zegt “goede auto’s zijn het wachten waard”. Heel lang duurt het overigens niet meer voordat de auto gelanceerd wordt, want de verwachting is dat in deze of volgende maand het doek eraf wordt getrokken in China.

Hij komt, hij komt

Klinkt allemaal als een ver van je bed show, maar dat is het waarschijnlijk niet. Vorig jaar stelde Lothar Schupet, dienstdoende CEO van Zeekr Europa, tegenover yours truly nog dat er een heel dikke hybride auto naar ons koude kikkerlandje gehaald zou worden. Meer kon hij er destijds niet over vertellen, maar het lijkt erop dat we hem hier dan toch zien.

De tijdlijn die Schupet voorstelde komt alleen niet overeen. De CEO stelde destijds dat de hybride auto er ‘snel’ zou komen. Gezien de productieproblemen en het meervoudige uitstel dat de 8X heeft meegemaakt, is logisch dat we er nu pas meer van zien.