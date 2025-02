Lezersvraag: Wat was je laatste boete?

Gewoon benieuwd naar. Dus. Wat was je laatste boete? En wat mocht je aftikken?

Vorige week hadden we het er nog over, er werden in 2024 veel minder boetes uitgedeeld dan in de jaren ervoor. De reden? Stakende politiemensen en flitspalen die een update kregen en daardoor niet werkten.

Maar dat wil niet zeggen dat Vadertje Staat helemaal geen enkele boete incasseerde. Zeer zeker niet zelfs. In 2024 stuurde het CJIB 7.913.692 enveloppen met een boete daarin. Dat betekent dus dat de kans groot is dat jij ook een bekeuring op de mat hebt gehad.

Ik in elk geval wel…

Wat was je laatste boete?

Ik kreeg afgelopen juli een boete op de mat. Best een prijzige ook. Op een dijk die ik dagelijks neem van huis naar werk had ik iets te hard gereden. Toegestane maximumsnelheid was 50, ik werd geflitst met 72. Na correctie 69 kilometer per uur.

De snelle rekenaar had het al voor elkaar; inderdaad 19 kilometer te snel. Dat kwam me te staan op een boete van 233 euro plus 9 euro administratiekosten. 242 euro in totaal dus. Pijnlijk, maar volkomen mijn eigen schuld dus ik heb hem zonder morren overgemaakt.

Overigens lijkt het erger dan het is, de dijk waarop ik werd geflitst is anderhalve kilometer rechtdoor zonder zijwegen en de uitritten van huizen liggen achter een gescheiden fietspad. Dus je hebt vrij zicht op verkeer dat zich op de weg wil voegen en er rijdt geen langzaam verkeer. Het kan er makkelijk, wil ik maar zeggen. Het mag niet, maar het kan.

Verder valt het met mijn boetes vreselijk mee. Ik geloof een parkeerboete in december 2022 en een flitsfoto in Frankrijk in diezelfde maand. Met het aantal kilometers dat ik jaarlijks rijd en het feit dat de auto waarin ik dat het meest doe ruim 700 pk heeft (kopen?) vind ik het netjes. Grappig trouwens dat mijn laatste boete dan met de veel tragere Saab was…

Maar daar gaat het verder niet om. We willen graag van jou weten wat je laatste boete was. Waarvoor en hoeveel mocht je betalen?

We zijn heel benieuwd naar jouw verhaal!!