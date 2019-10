Autobahn 130-limiet kwestie: dit stemde het parlement

Zouden er stiekem ook autobloggers in het Duitse parlement zitten?

Begin deze maand klonk er een horrorvoorstel van Die Grünen voor de autobahn: of er een snelheidslimiet kan komen van 130 km/u op stukken waar nu nog geen snelheidslimiet van kracht is. Men was van mening dat dit beter voor de verkeersveiligheid en het milieu zou zijn. Een thema dat jullie aan het hart gaat, want tientallen reacties vulden het topic op Autoblog.

Gister werd er gestemd over dit voorstel door het Duitse parlement. We kunnen een zucht slaken, want het gaat niet gebeuren. Een overgroot meerendeel van de Duitse politiek voelt niets voor een dergelijke limiet. 126 parlementariërs waren het eens met de stelling dat er een limiet moest komen. Echter stemden maar liefst 498 parlementariërs tegen.

Dit betekent dat er voorlopig nog niets gaat veranderen op de Duitse autobahn. Op de stukken waar nog geen limiet is zal dan ook geen limiet komen. Het is niet de eerste keer dat een snelheidslimiet ter sprake komt in Duitsland en het zal zeker niet de laatste keer zijn geweest. Voor nu hebben liefhebbers van doorrijden in elk geval niets te vrezen. Ouderwets doorblaffen op de autobahn is en blijft geoorloofd.