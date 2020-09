'Grote steden in Nederland hebben veel te weinig laadpalen' - Autoblog.nl

LeasePlan vindt dat onze overheid veel te weinig investeert in laadpalen, zeker in grote steden.

Het opladen van een elektrische auto is in Amsterdam bijna onmogelijk geworden. Niet onze woorden, maar die van Tex Gunning, CEO van LeasePlan. Hij zegt dat er veel te weinig openbare laadpalen zijn in grote steden in Nederland. Daarnaast weten mensen ook niet hoe ze met die laadpalen om moeten gaan. Volgens de topman houden deze twee punten de verdere opkomst van elektrische auto’s tegen. Vrijdag betoogde hij bij de BNR Nationale Autoshow wat er allemaal mis is met de laadpalen en wat onze overheid moet doen.

Mensen laten hun auto dagenlang staan. In deze vakantieperiode zag je Amsterdammers die met het vliegtuig weg waren en hun auto drie weken bij een laadpaal lieten staan. Als je dan zelf je auto wil opladen, dan ben je soms stratenlang aan het zoeken naar een plekje. En als je dan eindelijk een plek hebt gevonden, maar geen parkeervergunning hebt, dan moet je weer uren parkeergeld betalen puur om op te kunnen laden. Dat werkt gewoon niet. Tex Gunning, CEO LeasePlan

Gunning heeft het in deze anekdote over onze hoofdstad, maar hij claimt dat de laadpaalproblemen in meer Nederlandse binnensteden speelt. “Er zijn simpelweg te weinig stations, het hele software rondom het laden werkt niet en uiteindelijk gaan mensen daar gewoon vrij parkeren. Mensen parkeren op vrijdagavond daar hun auto en rijden pas op maandagochtend weer weg.”

De LeasePlan-topman vindt dat de overheid ‘aan de ene kant allerlei mooie verhalen hangt dat de klimaatagenda belangrijk is’, maar dan niet doorpakt op een ‘simpel issue’. Namelijk, het plaatsen van (veel) meer laadpalen in grote steden. Gunning zegt dan ook dat de overheid zich ‘veel harder moet bemoeien’ en meer moet investeren in de laadinfrastructuur. Anders kan ‘die hele EV-ontwikkeling’ niet plaatsvinden, waarschuwt Gunning. Hij wijst er op dat de transportsector wereldwijd verantwoordelijk is voor 20 procent van de CO2-emissies. Daarom is er volgens hem op het vlak van klimaatverandering veel winst te behalen. ‘Maar dan zal je als overheid echt moeten zeggen dat je daar subsidies tegenaan gaat gooien, want anders lukt het echt niet’.

Verder in deze aflevering van de Nationale Autoshow: Arjen van Beek van Louwman Exclusive vertelt over de Maserati MC20. En Wouter rijdt in de gefacelifte Bentley Bentayga.

Foto: Fisker Karma aan de Laadpaal van @Mokum, via Autojunk.nl.