Mercedes doet New Kids na, riskeert verkoopban - Autoblog.nl

Mercedes is kennelijk op bezoek gegaan in Maaskantje, een bezoek wat ze een verkoopban zou kunnen opleveren.

Wie kent ze niet, de heren van New Kids? Van 2007 tot 2011 maakten ze meerdere geweldige tv-afleveringen en films, waar een paar aardig iconische quotes uit voortgekomen zijn. Een van de persoonlijke favorieten van deze schrijver is ‘Ik betaal nergens meer voor’, zoals uit onderstaande clip.

Kennelijk heeft New Kids ook de dames en heren van Mercedes bereikt. Of, beter gezegd, Daimler. Want voor de tweede keer in een maand tijd schrijven we over een mogelijk verkoopverbod van Daimler, nadat ze een rechtszaak verloren. Al is de situatie nu wel wat nijpender dan toen het geval was.

Het gaat in beide gevallen om de ‘verbonden auto’. Auto’s communiceren anno 2020 niet alleen maar met de bestuurder, maar ook met de mobiele telefoon van de bestuurder, met andere auto’s, met de autofabrikant, noem het maar op. En hiervoor gebruiken ze allerlei verschillende technieken, zoals 4G en WiFi. Vergelijkbaar met wat er allemaal in je telefoon zit, bijvoorbeeld.

Die technieken heeft Daimler echter niet zelf uitgevonden, maar zijn gepatenteerd door andere bedrijven. Zoals, in dit geval, Sharp en Nokia. Gepatenteerde technologie mag je niet zelf zomaar gebruiken, maar daarvoor moet je eerst toestemming krijgen van de rechthebbende. En dit betekent praktisch altijd dat je er voor moet betalen.

Welnu, volgens Sharp en Nokia doet Daimler dit niet. Daarom stapten beide partijen naar de rechter. Nokia won de rechtszaak eerder, maar Daimler ging in hoger beroep. Kennelijk is het in Duitsland zo dat, wanneer je in hoger beroep gaat, de tegenpartij alsnog kan dwingen dat de eerdere uitspraak in stand wordt gehouden. Daarvoor moet die tegenpartij echter wel een geldbedrag voor op tafel neerleggen, die door de rechter is bepaald.

Dit moeten we even uitleggen. Nokia won dus een eerdere rechtszaak, maar Daimler is in hoger beroep gegaan. Nokia kan Daimler nu echter dwingen om zich te houden aan die eerste uitspraak, waardoor Daimler geen auto’s meer kan verkopen. Daarvoor moet Nokia echter wel 7 miljard euro op tafel leggen. Want als Daimler dan toch gelijk krijgt van de Duitse rechter, dan kunnen zij die 7 miljard euro gebruiken om het verlies van het verkoopverbod te kunnen dekken.

Zoals gezegd was Sharp echter ook naar de rechter gestapt. Volgens Automotive News Europe kreeg Sharp hier het gelijk van de rechter. Klinkt misschien hetzelfde als de Nokia-zaak, maar er is wel één cruciaal verschil. Sharp hoeft maar 5,5 miljoen euro op tafel te leggen om de verkoopban op Mercedes-auto’s er doorheen te kunnen jagen.

Volgens Forbes heeft Sharp een jaaromzet van 18,5 miljard euro, dus die 5,5 miljoen euro zou wel te doen moeten zijn. Vermoedelijk is de top van Mercedes dan nu ook flink aan het zweten. Wat dit concreet betekent voor de verkoop van Mercedes in Duitsland? Dat is niet zeker. Maar het zou zomaar eens kunnen de top van Daimler en Sharp nu druk met elkaar in gesprek is.

Foto: Mercedes AMG GT-R 2019 van @LaCarPhotography1, via Autojunk.nl.