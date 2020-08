Michael Fux doet deel collectie weg, waaronder one-off M2

De bezem is door de autocollectie van matrassenkoning Michael Fux gegaan. Deze auto’s worden verkocht.

Je hebt autocollecties en je hebt autocollecties. De enorm vermogende Michael Fux heeft een grote collectie aan auto’s, maar wisselt zo nu en dan. Via een veiling of dealer gaan er een groepje auto’s weg. Daar komt dan op termijn weer wat voor in de plaats.

Fux is iemand die auto’s samenstelt, koopt, in de collectie opneemt en er soms maar zelden kilometers mee maakt. De ondernemer lijkt de grootste lol te beleven aan het kopen of specificeren van auto’s dan het daadwerkelijke rijden.

Het is weer de tijd van het jaar voor Fux dat de bezem door de collectie gaat. McLaren Boston heeft de taak gekregen om negen auto’s uit zijn verzameling te verkopen. Het gaat hier om de volgende auto’s.

Porsche 911 GT2 RS (2018)

Ferrari 812 Superfast (2018)

Ferrari 488 Pista Spider (2019)

Porsche 911 Speedster (2019)

Porsche 911 Targa 4S (2015)

Dodge Demon (2018)

Porsche 911 GT3 RS (2019)

Dodge Challenger Hellcat (2015)

BMW M2 Phoenix Yellow (2017)

Sommige auto’s hebben nog geen jaar deel uitgemaakt van de collectie. In 2017 schreven we nog hoe Fux de sleutels in ontvangst nam van zijn one-off BMW M2 in de kleur Phoenix Yellow. Er is amper gereden met de 2 Serie, want de teller staat op 282 mijl. Ook met de 911 Speedster (42 mijl), de 911 GT2 RS (210 mijl) en de 488 Pista Spider (179 mijl) zijn nauwelijks kilometers gemaakt. Ieder z’n ding, zullen we maar zeggen. (via dupontregistry)