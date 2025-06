Dit zijn de goedkoopste en duurste tankstations van Nederland

Het goedkoopste en duurste tankstation van Nederland liggen vrij dicht bij elkaar.

Onze vorige minister van Infrastructuur en Waterstaat waarschuwde dat de benzineprijzen de komende jaren kunnen stijgen met zo’n € 0,50 tot € 0,60 per liter als het kabinet niets doet. Aan de nieuwe minister de taak om te voorkomen dat we straks € 2,80 gaan betalen voor een litertje peut.

Ondanks de accijnskorting betaal je belachelijk veel voor benzine in Nederland. Zeker als je het vergelijkt met onze buurlanden. Maar hoe duur is benzine tegenwoordig? En waar kun je het goedkoopst tanken? De ANWB zocht het uit.

De wielrijdersbond heeft gekeken naar de prijzen voor een liter E10-benzine op afgelopen donderdag 12 juni 2025. We wisten al dat de verschillen tussen tanken langs de snelweg en in een dorpje groot waren en dat bewijst de analyse van de ANWB eens te meer. Op een volle tank van 50 liter kan dat prijsverschil oplopen tot bijna € 10 per tankbeurt.

Heeft omrijden zin?

Bijzonder genoeg liggen de duurste en goedkoopste tankstations van Nederland helemaal niet zo ver uit elkaar. Het goedkoopst tanken kan in Steenwijk en de duurste pomp van Nederland stond op 12 juni in Nagele. De twee pompstations liggen zo’n 57 kilometer uit elkaar. Overbrug je de afstand, dan tank je 55 cent per liter goedkoper in Steenwijk. Het extra verbruik zul je dus snel terugverdienen, zolang je tank maar lekker leeg is. En je kunt ook nog door het altijd mooie Muggenbeet rijden. Win-win!

Goedkoopste tankstations van Nederland in 2025

Net als vorig jaar vind je de goedkoopste benzine van Nederland in Steenwijk. Vier van de tien tankstations in dit rijtje zijn er gevestigd. Zie je Fieten Olie of Kreuze boven de pomp staan, dan heb je kans dat je goedkoop kunt tanken. De twee bedrijven staan maar liefst zeven keer in de top 10.

Fieten Olie, Eeser Gaard 2 in Steenwijk, € 1,669 Fieten Olie, Nieuwstraat 99 in Koewacht, € 1,679 Joontjes, Broekslagen 7 in Steenwijk, € 1,685 Kreuze Dolderweg, Dolderweg 10 in Steenwijk, € 1,687 Kreuze Steenakkers, Steenakkers 3 in Steenwijk, € 1,687 Kreuze (N353), Koningin Wilhelminalaan 70 (N353) in Fredriksoord, € 1,687 Kreuze BV, Oeveraseweg 2 in Havelte, € 1,687 TinQ, Het Zand 21 in Koewacht, € 1,697 Argos, Rijksweg 1 (N371) in Dieverbrug, € 1,699 Fieten Olie Kastanjelaan, Moleneinde 28 in Diever, € 1,699

Duurste tankstations van Nederland in 2025

Esso de Abt (A6 oz), Rijksweg A6 Oostzijde in Nagele, € 2,219 Esso Weidelaan, Weidelaan 2a in Raalte, € 2,219 Texaco, Midslander Hoofdweg 1 in Midsland, € 2,219 Shell Express, Avelingen-Oost 4 in Gorinchem, € 2,209 Esso Nijpoort (A27 wz), Rijksweg A27 Westzijde in Maartensdijk, € 2,199 Esso Bisde (A2 wz), Rijksweg A2 Westzijde in Beesd, € 2,199 Esso (A28 wz), Rijksweg A28 Westzijde in Wezep, € 2,199 Esso Meelakkers (A67 zz), Rijksweg A67 Zuidzijde in Geldrop, € 2,199 Esso Han Stijkel (A6 wz), Rijksweg A6 Westzijde in Nagele, € 2,199 Esso de Buunderkamp (A12 zz), Rijksweg A12 Zuidzijde in Ede, € 2,199

Foto: Alpina B3 BiTurbo Touring 2020 gespot door @justawheelchairguy