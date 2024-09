Topidee natuurlijk! Niet kunnen zien of er verkeer aankomt.

Sommige mensen. Je vraagt je toch af hoe ze keuzes maken. Deze automobilist bijvoorbeeld. Die besluit over een blinde heuvel een ander in te halen. En dat ook nog eens met een doorgetrokken streep. Wonder boven wonder loopt het goed af.

Bekijk ook deze video: trailer van de allerlaatste The Grand Tour