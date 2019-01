GTI’s en G-laders: het verhaal van de Rallye Golf

De Rallye Golf is de koning onder de Golfs II.

Tegenwoordig heeft elke leasebak dit vermogen, maar eind jaren tachtig was 160 pk nog echt veel voor een hot hatchback. En de Volkswagen Rallye Golf uit 1989 was the hottest van zijn generatie. Het was de overtreffende trap boven de bekende Golf GTI en GTI 16V van destijds. De Rallye Golf was bedoeld als homologatiespecial voor deelname aan het World Rally Championship van 1990, de voorloper van het WRC zoals we dat nu kennen. Uiterlijk vallen direct de uitgebouwde wielkasten op, in dezelfde bonkig vierkante stijl als de Audi Ur-Quattro en de Lancia Delta Integrale. Op de een of andere manier lijkt het die twee modellen, die van zichzelf al hoekig zijn, beter te staan dan de carrosserie van de Golf II.

Technisch ging de Rallye Golf een paar stappen verder dan zijn GTI-broers. De 1,8 liter motor kreeg een G-lader mee die hem oppookte naar 160 pk en 225 Nm koppel. Die voor die tijd kloeke waarden werden verdeeld over allevier de wielen via Volkswagen’s syncro-vierwielaandrijvingssysteem. Omdat het een homologatiemodel was, moesten er 5.000 exemplaren gebouwd worden en die zijn inderdaad uit VW’s fabriek in Brussel gerold. De FIA-regels zorgden er ook voor dat de motorinhoud iets werd verkleind van 1.781 voor het reguliere 1,8 blok naar 1.763 cc, om te voldoen aan de technische FIA-eisen voor geblazen motoren.

De koning onder de Golfs II had die status ook dankzij zijn prijs: met een prijskaartje van 50.000 Duitse marken kostte hij ongeveer het dubbele van wat een gewone GTI toen deed. Het is nu mogelijk om voor minder zo’n Rallye Golf aan te schaffen, want veilinghuis Coys biedt er eentje aan tijdens InterClassics Maastricht. Op de klassiekerbeurs die dit weekend plaatsvindt, komt dit turquoise exemplaar onder de hamer voor een geschatte prijs van 12.000 tot 18.000 euro. Helaas ontbreken op dit exemplaar de felbegeerde typeplaatjes voor en achter. De velgen ogen wat ieletjes in de brede wielkasten, maar het zijn wel de originele wielen die Volkswagen leverde op de modellen met een G-lader. Veel eigenaren kozen destijds voor iets bredere BBS-wielen en misschien ziet dat er volwassener uit dan deze standaardtrim.

Overigens kwam er later een nóg snellere Golf II die simpelweg Golf Limited heette. Die had niet het uitgeklopte bodywork en afwijkende neus van de Rallye Golf, maar wel een sterkere G60-motor met zestienklepskop die 210 pk leverde. Slechts een blauwe rand rond de grille waar de GTI een rode had en Volkswagen Motorsport badges verraadden wat de Golf Limited in huis had.

Met dank aan Robert van den Oever en Maarten van der Pas voor deze bijdrage.