Tesla heeft geen trek in vakbondspipo’s

Haalt Atlas weer de schouders op?

Er vallen wederom keiharde klappen in de Amerikaanse autowereld. Net als bij Volkswagen AG gaat de elektrificatie van de productportfolio’s gepaard met het verlies van talloze banen bij de grote Amerikaanse autofabrikanten. Enerzijds wordt dat ingegeven door kostenbesparingen die gemaakt moeten worden om de investeringen in EV’s te doen, maar anderzijds is het ook gewoon zo dat die EV’s eigenlijk super simpel in elkaar zitten. Er zijn dus veel minder noeste arbeiders nodig om verschillende onderdelen te fabriceren en te assembleren.

Zo kondigde General Motors onlangs aan dat het een streep gaat zetten door drie grote fabrieken (plus nog wat kleinere operaties die bijvoorbeeld versnellingsbakken maken). Het gaat om één fabriek in Canada (Oshawa Assembly in Oshawa, Ontario) en twee stuks in Heartland America (Detroit-Hamtramck Assembly in Detroit en Lordstown Assembly in Warren, Ohio). Trump zal het waarschijnlijk allemaal best sad vinden voor zijn onderdanen die hun baan verliezen en vooral ook voor zichzelf.

Maar zoals een oud spreekwoord luidt is de een zijn dood de ander zijn brood. EV-Pionier Tesla is GM al een stukje voor met de ontwikkeling van EV’s. Zodoende liet Elon Musk laatst weten dat zijn bedrijf misschien wel interesse heeft in de overname van GM’s afdankertjes. Per slot van rekening was Tesla’s eerste fabriek in Fremont, California oorspronkelijk ook een fabriek van GM (in een joint-venture samen met Toyota) genaamd NUMMI. Tesla kocht de fabriek destijds voor het kleine bedrag van 42 miljoen Dollar.

It’s possible that we would be interested if [GM] are going to sell a plant or not use it that we would take it over.

Echter, volgens GM’s CEO Mary Barra gaat het feest niet door. Er zijn volgens haar weliswaar gesprekken geweest met Tesla, maar Elon heeft naar verluidt geen trek in de overname van de fabrieken vanwege de sterke invloed die de vakbond United Auto Workers (UAW) heeft onder de workforce.

Tesla is not interested in our GM work force represented by the UAW, so really, it’s a moot point.

Elektrek vroeg Tesla om commentaar, maar kreeg niet meer te horen dan een ‘no comment’. Toch is het op zich wel geloofwaardig dat Barra de waarheid spreekt, daar de UAW bij (de hoge piefen van) fabrikanten een slechte naam geniet. De sterke vakbond slaagde er in het verleden in joekelige lonen en riante pensioenafspraken uit het vuur te slepen voor hun achterban, wat tof is voor de werklui, maar minder tof voor de bottom line van de aandeelhouders.

Tesla heeft in het recente verleden ook al wat aanvaringen gehad met de UAW, dat in 2017 ruim 400.000 Dollar uitgaf om Tesla-medewerkers te ronselen. De werkomstandigheden bij Tesla zijn nog weleens een punt van kritiek, maar dat gezegd hebbende is de UAW is ook een organisatie die voor het eigen belang gaat. Het steunde bijvoorbeeld tegelijkertijd een initiatief om de belastingvoordelen die Tesla-kopers krijgen af te schaffen, wat op zich goed nieuws zou zijn voor de fabrikanten waar zij reeds vuistdiep inzitten (de Big Three).

Tesla houdt het dus voorlopig bij de gigafactories die al op de planning staan, hoewel er nog een mogelijkheid bestaat dat Elon er toch met een GM-fabriek vandoor gaat. Hij zou namelijk kunnen wachten totdat GM de fabrieken echt sluit en ze dan potentieel voor een appel en een ei op kunnen pikken, zonder vast te zitten aan (UAW-)contracten. Superdeal…