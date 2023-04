Guenther Steiner geeft Mick Schumacher flinke trap na

Of het sjiek is, valt te betwisten. Maar Guenther Steiner geeft Mick Schumacher wel een flinke trap na…

Wees eerlijk, sinds het vertrek van Kimi Räikkönen uit de Formule 1 is Guenther Steiner toch wel de meest vermakelijke man binnen de sport. Hij neemt in elk geval geen blad voor de mond en dat levert soms opzienbarende uitspraken op. Zo ook nu weer.

De beste man heeft namelijk een boek geschreven, getiteld ‘Surviving to Drive‘ en daarin staan vanzelfsprekend de nodige pittige uitspraken. En een van zijn ‘slachtoffers’ is voormalig coureur Mick Schumacher. Die moet het flink ontgelden.

Guenther Steiner geeft Mick Schumacher trap na

Guenther Steiner onthult in het boek namelijk hoe vreselijk veel geld Mick Schumacher het team Haas heeft gekost. En dan niet qua salaris, maar qua crashes. Alleen al in het seizoen van 2022 kostte Mick zijn team 1,8 miljoen euro.

Steiner was vooral verbolgen over de -dure- crash die Schumacher maakte voorafgaand aan de Grand Prix van Japan. Mick schreef de auto af in de in-lap, tot grote woede van Guenther. Onze vrienden van racingnews365 hebben de boze quote hierover even voor ons geknipt en die laten wij je hieronder lezen…

“In de fucking in-lap! Zeker, het was erg nat op het circuit, maar niemand anders slaagde erin een auto af te schrijven terwijl hij terug reed naar de pitstraat. Hoeveel mensen kunnen we in dienst nemen met 700.000 dollar? Dat geld moet ik nu weer zien te vinden.” Fucking Steiner was fucking niet blij met de fucking 7 ton fucking schade van fucking Mick.

Schumacher kon zijn biezen pakken

Helaas voor ‘de-zoon-van’ bleef het niet bij deze klapper alleen. Hij schreef nog twee keer een auto af, eentje in Saoedi-Arabië en nog een in Monaco. En dat was genoeg voor Steiner.

“Ik kan geen coureur in dienst hebben waarvan ik niet zeker weet dat hij de auto veilig kan besturen in een langzame ronde. Het is gewoon belachelijk”, zei hij daarover.

Daarop werd besloten om Schumi in te ruilen voor Nico Hulkenberg. Een slimme keuze voor Steiner en Haas, de Hulk staat 9e in het klassement met 6 punten, evenveel als Charles Leclerc.

Voor Mick Schumacher zal het zuur zijn om te lezen, het is nooit leuk als je prestaties worden afgezeken. Of de klachten nou terecht zijn of niet. Maar het levert voor ons in elk geval vermakelijke content op .

Dat dan weer wel…