Leukste auto voor 30K: Autoblog Advies

Als het gaat om keihard genieten, wat is dan de leukste auto voor 30k?

Je moet van het leven genieten zolang het nog kan. Daar kwam Autobloglezer Hans onlangs achter. Hij heeft onlangs een zwaar ongeval gehad op zijn werk en is daar gelukkig goed vanaf gekomen. Het was wel een eye-opener voor hem. Hans boekte meteen een lange vakantie.

Daarnaast wil hij een nieuwe auto, als een soort cadeau voor zichzelf. Hans heeft zich jaren lang uit de naad gewerkt en hij wil niet te lang wachten om ervan te gaan genieten.

Leukste auto voor 30 mille

Daarom is Hans op zoek naar de leukste auto voor 30 mille. Het probleem is dat Hans niet precies weet wat hij wil. Het mag namelijk van alles zijn: een sedan, coupé, roadster: noem het maar op. Het moet in elk geval leuk zijn, 30 mille kosten en op benzine rijden.

Hans gaat er niet al te veel mee rijden, dus op zich maken dingen als onderhoud en verbruik niet uit. Maar ja, zelfs tussen ‘duur onderhoud’ en ‘nog duurder onderhoud’ zijn diverse gradaties. Het moet gewoon een auto zijn waarmee je meteen kunt beginnen met genieten.

Hans is fan van Mercedes (Mercedes-fans haha) en hij zat al te kijken naar een E500. Sterker nog, hij heeft er al mee gereden! Het nadeel: het viel hem nogal tegen qua beleving. Dat is op zich niet gek, zo’n E500 is een geweldige zakenexpress voor mensen met een granieten tankpas, maar niet de beste keuze voor als je pure lol wil beleven.

De wensen en eisen voor de leukste voor 30 mille kun je hieronder lezen

Huidige / vorige auto’s ’02 BMW X5 & ’19 Skoda Octavia (beide voor werk) en vrouw heeft een ’21 Opel Astra. In het verleden begonnen met een Peugeot 307 2.0l, vervolgens jaren in een ’11 Mercedes E350D gereden Koop / lease: Koop Budget: 25k tot 30k. Er zit wel rek in het budget. Jaarkilometrage: 5.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Tijd voor iets leuks/luxe. Gezinssamenstelling: Getrouwd, 3 kinderen (13, 5 en 2) Voorkeursmerken / modellen: Mercedes E-Klasse / CLS No-go merken / modellen: Japans ben ik geen fan van, maar het is niet dat ik er niet voor open sta.

Mercedes-Benz CLS 55 AMG (C219)

€ 29.950

2005

65.000 km

Wat is het?

Het snelste model uit de CLS-lijn. De CLS kwam aanvankelijk als 350, 500 en 320 CDI, maar de AMG-versie is het dikst. In technische zin is dit natuurlijk een Mercedes-Benz E55 AMG, maar dan met een ander koetswerk. Dat klopt, maar er komt wel iets meer bij kijken. Ze hebben echt wel hun best gedaan om er iets bijzonders van te maken. Iets dat tegenwoordig minder gebeurt met vierdeurs-coupés.

Hoe rijdt zo’n CLS?

Ongelofelijk. Deze motor is in veel Mercedessen gebruikt, maar nergens was ‘ie meer op zijn plaats dan in de CLS. Het hele plaatje van deze auto klopt gewoon. Het is een stijlvolle manier om enorm snel door Europa te blaffen. Daarbij heeft de V8 vaak flink dorst, waardoor je actieradius op hoge snelheid bijna gelijk is aan die van en matige EV. Daar staat tegenover dat het prestatiepotentieel ongekend is, zonder begrenzer loopt dit met gemak 300 km/u. Dankzij die 700 Newtonmeters is het ook nog eens enorm toegankelijk potentieel, je kan ‘m bijna als een diesel rijden, zoveel trekkracht. In tegenstelling tot een diesel klinkt het geweldig. Om mee te boenderen valt ‘ie niet door de mand, maar je merkt wel dat deze auto vrij groot is en relatief zwaar.

Kosten Mercedes-Benz CLS55 AMG

Verbruik: 1 op 5,26

Brandstofkosten: € 169

Gewicht: 1.820 kg

Motorrijtuigenbelasting: 101

Verzekering: € 270

Kosten per maand: € 540

Onderhoudsprognose

Ja, je gaat er op leeg lopen. De CLS55 AMG is namelijk en heel erg grote, zware, luxe en complexe auto. De hydraulische vering is belangrijk om in de gaten te houden. Het kan vrij eenvoudig kapot gaan en is duur om te fixen. Maar er is zo veel meer dat kapot kan gaan. Met name qua elektronica moet je alles goed testen of het werkt. Een ander ding waar je gek genoeg op moet letten is roest. Het is met deze CLS al veel minder dan de krokante W210’s van weleer, maar het roest relatief harder dan een vergelijkbare Audi A6. Tenslotte hebben we ook heel erg goed nieuws. De motor en de bak zijn erg betrouwbaar. Sterker nog, qua betrouwbaarheid kun je beter de 5.4 V8 24-klepper hebben met de oude vijftraps automaat, dan de latere 6.2 met 7G-tronic. Progressie is niet altijd vooruitgang.

Afschrijvingsprognose

Op een grote en zware Mercedes waar er heel erg veel van gebouwd zijn, ga je nu eenmaal afschrijven. Dat gezegd hebbende, als je een keurig exemplaar vindt voor 30 mille en die heel erg netjes houd, zal de afschrijving niet enorm zijn. Over een paar jaar krijg je er altijd nog wel 20 tot misschien wel 25 voor. Belangrijk is dat je het onderhoud goed blijft doen en dat de auto origineel blijft. Modificaties doen de restwaarde de das om, zeker als ze zeer smaakgevoelig zijn. Ga modificeren wat je wil, maar kijk uit voordat je een LUMMA CLR RS bodykit monteert.

Ford Focus RS (DA3)

€ 27.500

2009

100.000 km

Wat is het?

Een Focus ST is leuk, maar voor 30 mille kun je ook een RS uitkiezen. Het mooie is, dat kan elke generatie zijn die je maar wilt! Wij opteren voor de Focus RS Mk2, de ‘DA3’. Ja, dat is een voorwielaandrijver, maar soms zijn voorwielaandrijvers gewoon leuker. In dit geval is dat zo. Het leuke aan de Focus RS is dat het een echte ongelikte beer is met karakter. Daar zorgt die vijfcilinder wel voor. Standaard heeft deze al 305 pk dat te veel is, maar er zijn zat Mountune-uitvoeringen met meer power. Heerlijk.

Hoe rijdt zo’n Ford Focus RS?

Nou, minder dramatisch dan dat je denkt. Ja, er is wat torque steer en wielspin. Maar het totaalpakket werkt wel. Het ding maakt kabaal, sist, roffelt en blaast erop los. Ook niet onbelangrijk, de zitpositie van deze generatie is prettiger. Dat betekent dat je minder hoog zit in fijnere stoelen. Nu is dat persoonlijk, dus probeer het even uit. De oude RS doet dingen die de nieuwe niet kan. Zo is de besturing van de Mk2 velen malen prettiger dan de Mk3. En de Mk2 heeft overstuur paraat bij gas los, terwijl je bij de Mk3 echt veel te veel gas moet geven.

Kosten Ford Focus RS

Verbruik: 1 op 8,87

Brandstofkosten: € 100

Gewicht: 1.367 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 69

Verzekering: € 110

Kosten per maand: € 279

Onderhoudsprognose

De Ford Focus RS van deze generatie heeft een issue waar veel Volvo’s, Fords en Mazda’s uit deze periode mee te maken hebben: roest. De Focus RS is niet zo’n auto die altijd buiten staat en waar men 4 ton meegereden heeft. Dus over het algemeen is het minder erg dan bij zijn soortgenoten, maar let er wel op. De motor is van Volvo en behoorlijk sterk. Houd er wel rekening mee dat sommige onderdelen specifiek voor de RS zijn en dus ietsje duurder kunnen uitpakken. Onderstaand advies is voor de ST, maar er zit wel iets overlap tussen die twee:

Afschrijvingsprognose

Hier zit je redelijk safe. De Focus RS is een zeer waardevaste C-segment auto. Het is niet alleen qua prestaties een sportwagen, dat is ‘ie ook qua afschrijving. Uiteraard is het van belang dat je ‘m in goede staat houdt, maar dan kun je er zo een paar jaar tegenaan zonder echt af te schrijven. De vanafprijzen zijn nu al een tijdje rond de 25-35 mille. Dat knalgroene kleurtje waarin ‘ie voorgesteld werd lijkt een pre te zijn voor de waarde. Upgrades zijn meestal niet waardeverhogend, tenzij ze van Mountune zijn.

Honda S2000 (AP1)

€ 29.900

2001

120.000 km

Wat is het?

De ultieme Japanse roadster! Of misschien wel de ultieme roadster. De Honda S2000 is een cadeautje van Honda vóór Honda. En alle Honda-fans, natuurlijk. Het was een showcase om te laten zien wat Honda in zijn mars had. De S2000 is niet zo’n sportieve auto als een Integra Type-R of NSX, maar ook zeker geen relaxte GT. Het leuke van de S2000 is dat het ALTIJD een bijzondere auto is. Bij een BMW Z3 kijk je naar de ///M-badge en bij de Boxster-badge achterop wil je een ’S’-je zien staan. De S2000 is er maar met één motor geweest, met één transmissie en een beperkt aantal opties.

Hoe rijdt het

Als een auto die op twee gedachten hinkt. Het is niet zo’n lekkere gooi- en smijtauto als een MX-5, je moet veel meer je aandacht erbij houden. Maar die motor is het hoogtepunt. Wacht, dat moeten we anders verwoorden: die motor in combinatie met de toeren én het lage gewicht. Dat is geweldig. De besturing is wat vaag en gevoelloos, maar de transmissie is misschien we de beste ooit gebouwd. Voor de 5.000 km die je waarmee wil gaan rijden is het echter geweldig. Het is een enorme beleving, zo’n S2000. Maar je kan eventueel ook nog een toertochtje ermee doen.

Kosten

Verbruik: 1 op 9,83

Brandstofkosten: € 91

Gewicht: 1.220 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 52

Verzekering: € 85

Kosten per maand: € 228

Onderhoudsprognose

Ja, dit is een makkelijke: de S2000 is zeer onderhoudsvriendelijk. De F20-motor is – zeker als je ‘m standaard laat – erg betrouwbaar en ook de rest van de auto kent geen grove issues. Uiteraard is het een Japanner, dus gaat er niets kapot. Waar je echt even rekening mee moet houden: er zijn weinig Honda-dealers en er zijn weinig S2000’s. Onderdelen zijn soms verrassend prijzig en lastig te krijgen. Gelukkig kun je tegenwoordig ook uit de Engeland en Amerika van alles importeren.

Afschrijvingsprognose

Volgens alles verkopers gaat deze auto alleen maar in waarde toenemen. Toegegeven, de auto zat een tijdje in de lift. En ja, sommige zijn 30 mille waard, maar dan heb je wel een keurig onderhouden Nederlandse auto met niet al te veel kilometers. En het is die combinatie is bijzonder en moeilijk te vinden met import. Gezien de aantallen die er gebouwd zijn (meer dan 50.000) zal het geen NSX-esque vormen aannemen, maar tussen de 25-30 kun je ze altijd wel krijgen.

YOLO: Jaguar XKR Coupé (X150)

€ 29.950

2008

145.000 km

Wat is het?

Misschien wel de beste auto ooit gebouwd door Jaguar. Dat is een boud statement, maar niet geheel onterecht. De F-Type is de betere rijdersauto en ook bloedmooi, maar ergens is de tweede generatie XK de perfecte Gran Turismo. Werkelijk alles klopt eraan. De styling is bloedmooi, dankzij de hatchback is de auto zelfs een beetje praktisch en het interieur is sfeervol en luxe. Bijzonder is dat de auto geheel van aluminium is gebouwd en ook echt daadwerkelijk licht is.

Hoe rijdt zo’n Jaguar XKR?

Als een zeer geslaagd compromis. Het gewicht is voor dit type auto erg laag, dus die 420 pk sterke motor is meer dan adequaat voor de XK. Wat heet, dit zijn gewoon heel erg snelle auto’s. Met een gewone 911 Carrera moet je flink je best doen om dit bij bij te houden. Het is Jaguar, dus de bediening is een tikkeltje licht, maar je krijgt voldoende feedback om te weten wat de auto doet. De balans is ook nog eens erg goed voor elkaar. Nadelen? De atmosferische V8 klinkt mooier (smaak) maar is niet zuinig te noemen (subjectief). Oh, en die automaat is ‘prima’, maar wel een beetje te traag.

Kosten Jaguar XKR

Verbruik: 1 op 8,14

Brandstofkosten: € 109

Gewicht: 1.665 kg

Motorrijtuigenbelasting:€ 93

Verzekering: € 200

Kosten per maand: 402

Onderhoudsprognose

Ja, hier ga je failliet, hoor je iedereen zeggen. Voor een auto van 30 mille is het onderhoud bizar hoog, maar een beetje stijlvolle GT met dik 400 pk kost minimaal het dubbele. Daarbij valt het allemaal nog erg mee in vergelijking met de Maserati GranTurismo, Bentley Continental GT of Mercedes-Benz CL. Sterker nog, eigenlijk overdrijven we schromelijk en valt het best wel mee. Het is redelijk in lijn met de CLS, eigenlijk. Dus flink wat kosten voor een grote beurt (3 mille als het meevalt), maar ook hier zijn de motor en bak behoorlijk sterk.

Afschrijvingsprognose

Houdt rekening met een daling van 10 mille binnen een paar jaar. Het is uiteraard koffiedik kijken, maar dat is wel wat er is gebeurd met de voorgaande Jaguar GT’s, zoals de E-Type, XJ-S en de eerste generatie XK. Ze schrijven behoorlijk ver af. Daarmee worden ze ook interessant voor een andere doelgroep die er ‘sportieve’ dingen mee gaat doen, zoals slecht passende velgen en skippen van het onderhoud.

Conclusie leukste auto voor 30 mille:

Je vraagt om een Mercedes, en met de CLS55 krijg je binnen dit budget een hele mooie Mercedes. De S2000 en Focus zijn een soort auto dat je moet liggen, maar ze bieden wel een hoop lol en kunnen in het geldplaatje nog best aardig uitpakken. Een Jaguar klinkt als een slechter idee dan het met de XK is, al moet je daar geen financiële wonderen mee verwachten.

