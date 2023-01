Haas F1 verkiest Hülkenberg bewust boven Ricciardo

Haas F1 teambaas Günther Steiner gooit wat schaduw op Ricciardo in vergelijking met Hülkenberg.

Hülkenberg is wederom terug in de Formule 1. De Duitser had zijn eerste Formule 1 seizoen na belachelijk succes in alle opstapklasses al in 2010 bij Williams. Daarna volgde meteen het eerste jaar buiten de sport, waarna de Hülk dus meteen zijn eerste comeback moest maken in 2012. Dat deed hij destijds bij Force India, het team waar hij uiteindelijk de meeste seizoenen voor zou rijden.

Na die periode volgde een kans bij het fabrieksteam van Renault. Maar ook dat leverde zoals bekend niet het gewenste podium op. Nico is zodoende de Formule 1 coureur die het meeste races gereden heeft zonder ooit een podium te scoren. De nieuwe comeback koning van de sport heeft inmiddels zoveel comebacks gemaakt dat Daniel Ricciardo hem liever Hülkenback noemt.

Ricciardo kent Hülkenberg goed, want de Hulk reed zijn laatste volledige seizoen bij Renault, als teammaat van de honingdas. De twee waren erg aan elkaar gewaagd, maar RIC was gemiddeld genomen net dat beetje sneller. Het is een van de redenen dat de F1 goegemeente het een beetje raar vindt dat niet Amerika-liefhebber Ricciardo, maar Hülkenberg het zitje bij Haas F1 heeft gekregen.

Algemeen aangenomen werd dat dit met name de keuze van Ricciardo zelf was. Als in dat mocht de Ozzie het gewild hebben, hij het zitje had kunnen hebben. Teambaas Günther Steiner daarentegen, suggereert nu wat anders. Hij zegt dat een keus voor Ricciardo ook qua prestaties een gok zou zijn geweest:

Ricciardo heeft het afgelopen jaar duidelijk niet goed gepresteerd. Anders had hij volgend jaar nog wel bij McLaren gezeten. Ik denk dat we dat zeker moeten meewegen. Ik snap nog steeds niet hoe dat komt, want ik denk dat hij een hele goede coureur is. Dit jaar viel het allemaal niet zijn kant op. Als ik hem had gekozen, dan had ik nog een risico genomen: kunnen we hem naar zijn oude niveau brengen of niet? Günther Steiner, blijft zelf altijd op niveau

Steiner zegt dat hij wel met Ricciardo gesproken heeft, maar al voordat die laatste aan de kant werd geschoven door McLaren. Daar is niks uitgekomen en later zijn er ook geen gesprekken meer geweest. Waarvan foksmash.