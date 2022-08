Gunther Werk Project Tornado is de ultieme 911

Zoveel vermogen, zo weinig aangedreven wielen, zo weinig luxe. Dat zal wel een hoop kosten. Dat klopt ook in het geval van de Gunther Werks Project Tornado.

Af en toe vragen wij ons af: blijven er nog wel ‘gewone’ 911-jes over? Met al die restomodders zou je denken van niet. Bedrijven als Paul Stephens, Ruf, Singer en RWB hebben een basis-911 nodig om mee aan de slag te gaan. Voorheen was de 964 de absolute lieveling, tegenwoordig zien we de 993 geregeld opduiken.

Dat is ook in dit geval met die andere Porsche-restomodder: Gunther Werks. Ondanks de Duits klinkende naam is het gewoon een Amerikaans bedrijf dat 911’jes mooier, sneller, unieker en fabrieksnieuw maakt. Dit is hun laatste project, de Project Tornado.

Basis

De basis van deze auto is de Porsche 993 Turbo. Vervolgens is Gunther Werks daarmee aan de slag gegaan. Het is een soort GT2, maar dan nog sneller en cooler. Laten we even beginnen met de motor. Dat is een luchtgekoelde 4.0 liter boxer. Deze is onder handen genomen door Rothsport Racing.

De turbo’s zijn daarentegen wél vloeistofgekoeld. In samenwerking met een Motec-ECU is het vermogen erg hoog voor een 993: 700 pk. Eh, sterk voor een 911 in het algemeen. De nieuwste 911 Turbo S heeft slechts 650 pk.

Nog een voordeel voor de Gunther Werks Project Tornado is het gewicht. De 993-generatie is aanzienlijk lichter dan de huidige 992-generatie. En dankzij het koolstofvezel koetswerk (ja, alles is carbon) is het gewicht nog wat lager. Volgens Gunther Werks scheelt het dik 225 kg!

Of de Tornado ook sneller is dan de 992 Turbo S valt nog te bezien, want deze oranje 993 heeft namelijk enkel en alleen achterwielaandrijving én een handbak. Dus op de 0-100 km/u sprint moet je de 992 Turbo S voorlaten.

Interieur Gunther Werks Project Tornado

Boven die snelheid zal de Tornado sneller zijn vanwege het lagere gewicht en hogere vermogen. Tenslotte nog een paar woorden over het interieur. Dat is een combinatie van klassiek en modern. De 993 had ook voor de jaren ’90 een zwaar verouderd interieur.

Met een hele hoop carbon los je niet heel erg veel op. Nu is het een oud interieur met veel carbon. De combinatie neo-klassiek met een 911 doen ze bij Singer naar onze mening ietsje beter. Overigens biedt Gunther Werks dat ook voor de Project Tornado, dan moet je de ‘Touring-Spec’ bestellen.

Prijzen en aantallen zijn niet bekend. Reken op een enorm hoge prijzen en erg laag productieaantal.

