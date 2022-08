Shelby Mustang Code Red heeft meer pk dan Veyron SS

Dat is lekker binnen komen. De Shelby Mustang Code Red is krankzinnig sterk.

Het spectrum qua vermogen voor de Ford Mustang is enorm. Je kan ‘m krijgen met 2.3 liter EcoBoost viercilinder (290 pk) tot en met de 5.2 Voodoo V8 met 760 pk en 847 Nm. Dat is meer vermogen dan je ooit nodig zult hebben in Mustang. Maar het kan nog gekker. Zo is er een GT500SE met 40 pk extra, bijvoorbeeld. Maar als je de Shelby naar Shelby brengt, krijg je nog heel erg veel meer vermogen.

Ja, de Shelby naar Shelby brengen. Het is een beetje verwarrend. Ford noemt zijn snelle Mustangs ‘Shelby’, vernoemd naar Carroll Shelby. Carroll en zijn bedrijf maakte altijd de snelle Mustangs. Dat bedrijf – Shelby American – bestaat nog steeds en maakt nog steeds snelle Mustangs. En ja, je kan de snelle Shelby GT500 nóg sneller maken.

Shelby Mustang Code Red

En deze Shelby Mustang Code Red is de aller snelste. De motor is flink onder handen genomen. De 2.6 liter supercharger is verwijderd en in plaats daarvan zijn er twee knoeperts van turbo’s gemonteerd. Het maximum vermogen is nu 1.300 pk en heet maximum koppel bedraagt 1.355 Nm. Voor het vermogen volle vermogen moet je ‘m voltanken met E85, met normale brandstof is het vermogen slechts 1.000 pk.

De naam Code Red werd vroeger gebruikt bij speciale (experimentele) auto’s als de GT500 Super Snake. Dat is nu ook het geval. Deze auto is zo extreem dat je géén garantie krijgt op welk onderdeel dan ook. Sterker nog, de auto is zo extreem dat je er niet eens de openbare weg mee op mag.

30 stuks

Shelby gaat 30 exemplaren van de Shelby Mustang Code Red bouwen. Van elk productiejaar 10 stuks. Dus je kan een 2022, 2021 en 2020 model van de GT500 omtoveren tot Code Red. Om het vermogen aan te kunnen, zijn de wielen, het onderstel, de aandrijflijn en dergelijke aangepast.

Ook het interieur kreeg een make-over, alhoewel deze minder ‘trackday’-ready eruit ziet. Sterker nog, het is een verzameling kitsch in een beetje goedkoop aandoend interieur. Over goedkoop gesproken, we weten ook hoeveel de conversie gaat kosten, 209.995 dollar en dan moet je zelf een GT500 meenemen. De kans is aannemelijk dat het een van de voordeligere manieren is om met 1.300 pk op een trackday te verschijnen.

