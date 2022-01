H4x0rz! Duitse hacker kan nu jouw Tesla overnemen

Een Duitse hacker kan nou jouw Tesla overnemen…Affengeil.

Vruuuuuger waren auto’s nog een puur mechanische aangelegenheid, doch vanaf ongeveer de jaren ’80 hebben computers hun intrede gedaan in onze trouwe heilige koeien. Aanvankelijk leek dat een goede ontwikkeling. Maar zoals iedereen die The Terminator heeft gezien weet, gaat deze ontwikkeling ons uiteindelijk natuurlijk ruïneren.

Hacks

Menig eigenaar van een oud Duits Dickschiff is al (financieel) geruïneerd door falende computers in auto’s. Maar het echte spookbeeld is natuurlijk de auto die over te nemen is door iemand anders. Vooral als die auto technologie in zich draagt om (soort van) autonoom te kunnen rijden.

Tesla’s Elon Musk verzekert ons regelmatig dat het risico dat iemand zijn Tesla’s hackt erg klein is en dat hij er alles aan doet dat zo te houden. Toch claimt de Duitse IT-specialist David Colombo dat hij 25 Tesla’s in dertien landen gehackt heeft. Nou kan iedereen maar wat claimen natuurlijk. Maar een en ander is gecontroleerd en op zijn minst gedeeltelijk bevestigd door kwaliteitspublcatie Bloomberg, dat ook bewijsmateriaal heeft gekregen van David.

So, I now have full remote control of over 20 Tesla’s in 10 countries and there seems to be no way to find the owners and report it to them… — David Colombo (@david_colombo_) January 10, 2022

Witte hoed

David is een white hat hacker, die niet van plan is kwalijke dingen te doen met zijn hacks. Toch is het beanstigend om te bedenken dat ook mensen met slechte bedoelingen in theorie hetzelfde hadden kunnen doen als David. De Germaan wist bij verschillende Tesla’s onder andere toegang te krijgen tot de toeter, het aan en uit zetten van de koplampen, het ontgrendelen van de deuren en het uitschakelen van de Sentry Mode. Hoewel Colombo bevestigt dat hij nooit controle heeft gekregen over het gasgeven, remmen en sturen, zitten daar toch een paar zaken bij die best gevaarlijk kunnen zijn.

Volgens David zit de fout niet direct in de software van Tesla zelf, maar in geïnstalleerde software van derde partijen die de opening bieden voor hackers om te gaan klooien. Dat is in ieder geval hoe Colombo er zelf tegenaan kijkt. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat Tesla moet voorkomen dat dit überhaupt mogelijk is. Koop jij ook een auto zonder computers? Laat het weten, in de comments!