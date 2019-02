Volgende week komt Tesla met een nieuwe update

De update brengt twee nieuwe features met zich mee.

In een wereld van over-the-air-updates is het best vreemd dat je voor updates in je infotainment naar de dealer moet. Daar is Elon Musk het mee eens, want een Tesla updatet zichzelf gewoon wanneer er een nieuwe versie van ‘Tesla OS’ beschikbaar is. Maar wat de OTA-updates vooral mooi maakt, is dat de hardware ineens volledig andere dingen kan doen. Zo was de camera achter de binnenspiegel één van de kernelementen van Autopilot: sinds een recente update is het ook ineens een dashcam.

Zo kunnen twee elementen van de hardware vanaf volgende week beter gebruikt worden, zo meldt Elon op Twitter. Om te beginnen met de definitieve versie van ‘Dog Mode’. Er is al een manier om je viervoeter koel te houden terwijl jij even snel naar de winkel gaat, wat voorkomt dat overbezorgde mensen de ruiten inslaan terwijl je hond het gewoon prima naar zijn zin heeft. Dat is echter gewoon een methode om oververhitting voor de cabine te voorkomen, Dog Mode is speciaal gericht op de hond. Airco aan, muziekje aan en in het scherm in het interieur staat een tekst waardoor omstanders weten wat de temperatuur is, en dat je beste vriend het prima naar zijn zin heeft terwijl jij even een winkel door rent.

De tweede toevoeging is er één van veilige aard. Want naast de camera voor zitten er nog meer (Autopilot-)camera’s in de Tesla’s. Die kunnen met de komende update alles vastleggen met de nieuwe Sentry Mode. Hiermee kunnen eventuele misdadigers en/of verdachte situaties om en in je Tesla vanuit acht hoeken vastgelegd worden. Als je dus nog een Tesla wilt leegroven, doe het deze week. Nou ja, doe het gewoon niet, maar nu sta je niet gelijk met je smoel op de beveiligingscamera’s.

Overigens kwam Dog Mode voort uit een suggestie van een Musk-volger. De CEO heeft, met een humoristisch tintje, genoeg aandacht voor ideetjes van gebruikers. Alles om het merk zo compromisloos mogelijk te maken. Blijft toch leuk.

Image-credit: een Model 3 op gele platen voor de Albert Heijn, gespot door @schildpad12 op Autojunk.