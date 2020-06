Porsche Cayenne GTS met 4.0 biturbo V8 is terug

In de plaats van zescilinders, kiest Porsche er weer voor achtcilinders terug te brengen naar de Cayenne GTS.

Driewerf hoera voor Porsche en het terugbrengen van méér cilinders naar de modellen. Eerder kwam het merk al met de 718 GTS 4.0. Met dit nieuwe model werd ervoor gekozen om een zescilinder te lepelen in die nieuwe GTS. Voorheen lag er een viercilinder boxermotor met turbo in de 718 GTS. Porsche herhaalt het trucje met de nieuwe Cayenne GTS.

Waar de vorige Porsche Cayenne GTS een 3.6-liter biturbo V6 had, beschikt dit nieuwe model over een 4.0 biturbo V8. Lekker! Het vermogen ligt op 460 pk en 620 Nm koppel. Daarmee is de power met 20 pk en 20 Nm gestegen in vergelijking met zijn voorganger. Altijd gekoppeld aan de 8-traps Tiptronic S automaat, sprint de nieuwe Cayenne GTS in 4,5 seconden naar 100 km/u met Sport Chrono. De topsnelheid ligt op 270 km/u.

Porsche Cayenne GTS – standaard uitrusting

De GTS-modellen van Porsche zijn doorgaans the icing on the cake. Allerlei zaken die normaal gesproken een optie zijn komen standaard op een GTS. Op de nieuwe Porsche Cayenne GTS heb je standaard onder andere een 20mm verlaagd onderstel, een sportuitlaatsysteem, Porsche Active Suspension Management (PASM) en Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). 21-inch RS Spyder Design en rode remklauwen zijn eveneens standaard te vinden op een Cayenne GTS.

Nieuw ontwerp voor het sportuitlaatsysteem

Met de Porsche Cayenne GTS Coupé debuteert ook een nieuw ontwerp voor het sportuitlaatsysteem. Het design bestaat uit twee centraal geplaatste ovalen uitlaatpijpen met daaromheen de diffuser. Ongetwijfeld een designkeuze waar klanten aan moeten wennen. Dit ontwerp is nu exclusief voor de Cayenne GTS Coupé. Porsche zegt het echter ook aan te gaan bieden op de Cayenne Turbo Coupé.

Interieur

De traditionele GTS-kenmerken zijn tevens terug te vinden in het interieur. Alcantara is terug te vinden op de hemelbekleding, een gedeelte van de stoelen, de armleuningen, middenconsole, de portieren en het stuurwiel. Her en der zijn de nodige GTS-logo’s aangebracht om de uitvoering nog eens te benadrukken.

Porsche Cayenne GTS – prijs en beschikbaarheid

De orderboeken voor de Porsche Cayenne GTS zijn vanaf heden geopend. Prijzen beginnen bij 178.900 euro voor de Cayenne GTS en 183.800 euro voor de Cayenne GTS Coupé. Ondanks de standaarduitrusting zijn er nog genoeg manieren om de prijs verder op te draven. Denk aan de optionele PCCB (Porsche Ceramic Composite Brake) of de PSCB (Porsche Surface Coated Brake). Driekamer-luchtvering, achterasbesturing en Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) zijn tevens zaken die je als optie kunt aanvinken op je GTS.

Porsche levert de eerste exemplaren van de nieuwe Cayenne GTS in juli 2020.