Hackers hacken Tesla Model 3, krijgen Tesla Model 3

Nou ja, houd 'm dan maar ook, stelletje nerds.

H4ckz0rz! We schreven er eerder al over, Tesla heeft als eerste autofabrikant de ballen getoond om mee te doen aan de hackersconferentie Pwn2Own. De conferentie vond afgelopen week plaats, dus we kunnen nu ook het resultaat met jullie delen: het is een stel whitehats gelukt om de Model 3 te owneren, en daarom mogen ze de Model 3 nu ook…euhm…echt ‘ownen’.

Dat is namelijk een beetje het idee achter Pwn2Own: hackers mogen proberen allerlei producten te hacken en mits ze daarin slagen krijgen ze het product in kwestie of een geldprijs. De fabrikanten van de producten kunnen op die manier zwakke plekken in hun software identificeren en vervolgens afdichten. Team Fluoroacetate, vernoemd naar een zeer toxische organische fluorverbinding van natrium, wist de Model 3 uiteindelijk te kraken via een ‘JIT bug in de renderer’. Nooit heb ik woorden opgeschreven die ik minder goed snapte. Althans niet bewust.

Tesla is overigens sowieso scherp op het veilig maken/houden van hun software, wat op zich ook wel een verstandig idee is als je een auto bouwt met zoveel autonome functies. Het bedrijf looft maximaal 15.000 Dollar uit voor mensen die bugs vinden in de software. Daarnaast belooft het ook dat mensen die ‘knoeien met het systeem’ hun fabrieksgarantie behouden wanneer ze vooraf permissie krijgen van Tesla om dit te proberen. De vraag is; stelt dit alles jou gerust, of denk je dat er altijd wel weer een nieuwe manier zal zijn om de Autopilot van jouw Tesla over te nemen?

Image-Credit: Angelina Jolie als Kate ‘Acid Burn’ Libby in Hackers, 1995