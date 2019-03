Fel gekleurde Porsche Cayenne maakt snoekduik

Het is het weekend van de verzopen dikke SUV's.

Ze zeggen wel slecht nieuws komt drie├źn. Mocht ik een Bentley Bentayga hebben zou ik dan ook maar gewoon een pizzaatje thuis laten bezorgen vanavond, in plaats van nog even naar het restaurant te gaan. Vooral als je in een plaats met een koddige (straat)naam woont. Het lijkt namelijk het weekend te zijn van de dikke SUV’s die te water gaan aan/in uiterst Nederlands genaamde locaties. Gisteren schreven we al over een G63 AMG die het ruime sop koos in Westknollendam, vandaag is het de beurt aan een Porsche Cayenne die een frisse duik heeft genomen aan de Tweede Tochtweg in Nieuwerkerk aan den IJssel.

De omstandigheden zijn echter wel een beetje anders. De bestuurder van de Porsche (rijtest) was laat in de avond kennelijk nog druk in de weer en wilde net zijn hek sluiten toen het misging. Een klassiek gevalletje van ‘ik dacht dat ‘ie in Park stond’ beklonk het lot van de omgebouwde Touareg. De auto stond namelijk niet in Park, maar gewoon in Drive, waardoor de eigenaar kansloos toe moest kijken hoe zijn trots de langzaamste snoekduik ooit nam. Het voordeel: het scheelt je op deze manier wel een nat pak.



Image-Credit: Peter van AS Media