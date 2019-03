Tesla’s met Autopilot remmen nu ook voor jou

Tenzij je een BMW-rijder bent...Hoe dan!?!

Tesla’s met Autopilot zijn officieel al een tijdje geen zelfrijdende auto’s meer, omdat Elon en zijn toko veel kritiek kregen op hun aanvankelijke impliciete dan wel expliciete claims dat dit wel het geval zou zijn. Maar om het allemaal nog wat verwarrender te maken, introduceert Tesla wel gestaag software updates waardoor Autopilot weer iets autonomer wordt (mits regelgeving dat toelaat). Zo kunnen Tesla’s met Autopilot na een van de laatste updates klaarblijkelijk ook reageren op automobilisten die hun pijltje uitzetten op de snelweg, als teken van hun intentie om hun ouderwetse barrel voor je neus te plempen.

Dit alles klinkt een beetje raar, gezien het feit dat we al jaren filmpjes kennen van mensen die een ‘kijk ma, zonder handen’ doen in Tesla’s, of achterin gaan zitten terwijl de auto op de snelweg rijdt en meer van dat soort fratsen. Je zou zeggen dat dat niet zo verstandig is om te doen, als je weet dat je auto niet adequaat reageert op een voorligger die besluit vlak voor je in te voegen. Maar goed, tot op heden konden Tesla’s dat dus daadwerkelijk nĂ­et. Dankzij redditor privaterbok weten we nu echter dat deze ernstige omissie voorgoed verleden tijden is.

De geruchten gingen al langer dat Tesla’s met software versie 2019.5.15 opeens afremden voor bestuurders die het gore lef hebben hun auto voor een Tesla te kwakken, maar deze geruchten waren niet bevestigd. Raar eigenlijk dat daar kennelijk geen duidelijke communicatie over bestaat, daar Tesla bestuurders soms toch al klagen over phantom braking. Dat laatste houdt in dat je Tesla opeens remt terwijl daar geen aanwijsbare reden voor lijkt te zijn. Menselijke reservepiloten in Tesla’s spraken op fora het gevoel uit dat hun gerobotiseerde hogere in rang achter het stuur reageerde op knipperlichten door af te remmen. Maar hard bewijs was er niet.

Gelukkig kwam privaterbok met een filmpje op de proppen dat onomstotelijk bewijs levert (soort van). In zijn Model 3 reed hij over een highway, toen een snode Mercedes C-klasse opeens dreigde naar links te komen. De auto remt vervolgens af om de Merc ruimte te geven, terwijl de auto direct voor de Model 3 uit beeld verdwijnt. De remingreep gebeurt dus niet op basis van die auto. Illuminati confirmed.